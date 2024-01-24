Онлайн-кинотеатры купили турецкие и корейские сериалы, но спроса на них не дождались

Российские онлайн-кинотеатры обратились к Турции и Южной Корее, когда из стримингов ушел Голливуд, — чтобы не терять аудиторию, набранную в пандемию. По подсчетам РБК, контента из Турции и Кореи в 2022 году на стримингах стало примерно в два раза больше, чем годом ранее.

Турцию называют вторым крупнейшим поставщиком сериалов после США: за тот же 2022 год страна заработала 600 млн долларов на продаже лицензий на контент. Южная Корея не отстает и даже опережает. Экспорт культурного контента в 2021 году принес экономике страны больше 12 млрд долларов. Правда, в эту сумму также входит прибыль от музыкального контента — в этом Корея тоже преуспевает.

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Надежды у прокатчиков были и на сериалы Китая и Латинской Америки, но менталитет российского зрителя, как оказалось, отличается слишком сильно. Продолжает редактор портала Film.ru Евгений Ухов:

Евгений Ухов редактор портала Film.ru «У азиатской и турецкой продукции была подготовленная почва. Эта почва сейчас удобрена, унавожена и засажена, но больше в эту почву семян уже не посадишь. Нужно пользоваться тем урожаем, теми площадями, теми возможностями, которые сейчас есть. Больших скачков здесь уже не будет, скорее, будет понижение. Можно закупить пять сериалов, которые будут разорваны на части и будут просмотрены всеми до дыр. Но если купить 25 сериалов, то, скорее всего, рынок пресытится, дополнительных зрителей этот выход не привлечет. Ценовое движение, мне кажется, будет сейчас идти вниз. Закупки продолжаются, потому что это довольно инерционная система. Контракты заключаются на месяцы, иногда даже на годы вперед. Если говорить бизнес-языком, рынок немного перегрет».

В итоге выяснилось, что аудитория Турции и Кореи тоже слишком сегментированная. Корейские дорамы интересны в основном молодому зрителю, турецкие же сериалы слишком похожи между собой и вызвать бурю интереса не смогли. Феноменом за последние несколько лет стал разве что «Постучись в мою дверь», в России даже снимают собственную адаптацию.

Даже сами прокатчики иногда не понимают, какой именно сериал из всех закупленных может выстрелить, указывает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков. Однако потраченные на лицензии деньги все равно окупятся, дополняет он:

Александр Голубчиков главный редактор портала «Зумфильм» «Эффект низкой базы: они стоили недорого — их покупали мешками, интерес возрос — цена возросла. Но пока все еще стоимость привлечения одного подписчика оправдывает покупку этого сериала. Как только аудитория насытится либо цена на сериалы настолько вырастет, что это будет уже не так интересно, конечно, многие кинотеатры будут уменьшать закупку этих проектов. Как раз они уже уменьшают, потому что насыщение рынка произошло, теперь будут брать только самые интересные сериалы. Я разговаривал с ребятами, которые занимаются закупками для телеканалов, и комментарий был примерно такой: пальцем в небо. Тот же «Зимородок» сейчас хорошо идет, «Постучись в мою дверь» замечательно идет, но точно такие же по качеству, по звездности, по всем остальным критериям сериалы почему-то у нашей аудитории не заходят».