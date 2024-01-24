Объявлены номинанты на французскую кинопремию «Сезар»

Организаторы французской кинопремии «Сезар» объявили номинантов 2024 года. Как сообщает кинопрокатная компания «Про:взгляд», в список попали сразу четыре фильма, которые либо уже демонстрировались, либо будут выпущены в прокат в ближайшее время.

© Кадр из фильма

В частности, это ленты «Анатомия падения», получившая 11 номинаций, и «Только ты и я», у которой четыре номинации. По одной получили кинокартины «Природа любви» и «Марс Экспресс».

Сандра Хюллер («Анатомия падения») и Вирджиния Эфира («Только ты и я») заявлены в номинации «Лучшая актриса», а Мельвиль Пупо («Только ты и я»)

Со-сценарист фильма «Анатомия падения» Артур Харрари помимо номинации за лучший сценарий, также претендует на премию «Лучший актер второго плана» - вместе со Сванном Арло и Антуаном Райнарцем.