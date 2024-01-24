Кинокритик объяснил победу «Слова пацана» на главной кинопремии России

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» точно должен был победить на кинопремии «Белый слон», поскольку стал очень популярным в России, считает кинокритик Александр Шпагин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что голосование за сериал года проводилось в момент, когда финальные серии еще не вышли и вокруг него появился «весь этот хайп».

© Кадр из сериала

Голосование велось в тот момент, когда сериал «Слово пацана» еще не вышел до конца и вокруг него появился весь этот хайп. Но критики и зрители не прогадали, потому что в конечном итоге сериал действительно оказался замечательным. С такой популярностью он не мог не получить первое место. Я полагаю, что и в будущем он получит награды на премии «Ника», «Золотой орел». Сериал просто смел своих конкурентов со своего пути, — сказал кинокритик.

Также на премии «Белый слон» кинолента режиссера Александра Сокурова «Сказка», которую не допустили к прокату в России, победила в номинации «Лучший фильм». По сюжету Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире. Накануне Божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали и с которой не готовы расстаться. Мировая премьера фильма «Сказка» состоялась в августе 2022 года на международном кинофестивале в Локарно.