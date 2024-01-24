Каким получился фильм «Мастер и Маргарита». Обзор кино

Новый взгляд на классику понравится не всем.

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25 января в кинотеатрах выходит новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это уже третье переосмысление классики великого писателя, и, казалось бы, что всё, что можно было сказать о романе и его сюжете, уже было сказано.

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Однако у Михаила Локшина («Серебряные коньки») имеется свое видение на этот счёт. Сразу следует расстроить тех зрителей, которые ждут каноничную экранизацию романа: этого тут нет. Фильм — скорее дань уважения Михаилу Афанасьевичу и возможность заглянуть за занавес создания главного произведения писателя.

Важно отметить, что фильм с самого начала тянули в разные стороны: то это была «Мастер и Маргарита», то «Воланд», то в итоге всё же опять «Мастер и Маргарита», отсюда и не дословное следование букве оригинала.

«Мастер и Маргарита»: где смотреть?

Прокат фильма стартует во всех кинотеатрах России с 25 января. Мы смотрели фильм на закрытом показе для представителей прессы.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

Новое видение классики

Перед нами фантасмагоричная Москва 1920-х годов: новое поколение свободных и вдохновлённых социализмом людей без устали меняют город. На каждом углу великая стройка, старые империалистические здания без сожаления сносятся в угоду величественным постройкам, достойным уровня обновлённого общества.

В этой Москве и существует наш Мастер: известный драматург, историческое произведение которого «Пилат» вот-вот поставят в театре. Однако этому не суждено случиться: за несколько дней до премьеры, спектакль закрывают, а роман изымают из печати для «дополнительной доработки».

В это время писатель и знакомится с немецким туристом-профессором Воландом, который страсть как хочет изучить местную культуру и убедиться в том, что этому народу действительно удалось построить социализм таким, каким его видели его основатели.

Не очень похоже на оригинал романа? Соглашусь. Но этого и не нужно.

О сюжете фильма сложно писать последовательно, потому что в этот раз он намертво переплетается с жизнью самого Булгакова. «Пилат» — это аллюзия на «Дни Турбиных», также снятых с показа за «антисоветчину». Мастер проживает те же сложности, что и его создатель, получает столько же критики и также собирает все рецензии на свои произведения в отдельную книгу.

Можно сказать, что в фильме не три, а четыре линии повествования: приключения Воланда и его свиты, история Пилата и Иешуа, любовная линия Мастера и Маргариты и история создания самого романа. Временами проблематично сказать, что правда, а что вымысел, но в этом помогают декорации: Локшин не случайно выбрал бэкграундом для съёмок сталинский ампир.

Зрителя то и дело бросает из реальной Москвы в идеальную для советского человека. Невероятной мощи и красоты дворцы культуры, больницы и университеты выглядят масштабно и правда могут существовать только на страницах книг и в виде эскизов. В этом мире и происходят загадочные вещи в квартире 50 по адресу Большая Садовая 302-бис.

Шикарный каст, но так мало времени

Фильм собрал целую плеяду талантливых актёров, и начать хочется с Аугуста Диля («Бесславные ублюдки»). Его Воланд одновременно озорлив и величествен: как оказалось, Диль — мастер перевоплощений и трагикомедии. И, как ни странно, он отлично подходит под описание книжного Воланда: на вид ему лет приблизительно лет 40, внешность таинственная и незаурядная. В общем, попадание точно есть.

Мастер в исполнении Евгения Цыганова («Питер FM») получился заурядным. Кажется, что актёр метался между исполнением роли Булгакова и Мастера и выбрал что-то среднее, но из-за этого один потерял в реалистичности, а второй – в трагичности.

Почти то же можно сказать и о Юлии Снигирь: здесь она играла не только Маргариту, но и ее прообраз Елену Шиловскую — третью жену писателя и человека, благодаря которому труды Михаила Афанасьевича всё-таки увидели свет. Романтическая линия с Мастером и роль его музы очевидно актрисе удалась, но вот фантастической Маргарите немного не хватило той самой чертовщинки, описанной в романе.

Юрий Колокольников («Серебряные коньки»), Полина Ауг («Дылды») и Алексей Розин («Фандорин: Азазель»), сыгравшие свиту Воланда, получили довольно мало экранного времени, однако точно можно сказать, что это не каноничный выбор актёров на эти роли. И это хорошо. В каждом из них достаточно сюрреалистичности для того, чтобы быть достойными свиты и уместить характеры своих персонажей в небольшие роли.

«Мастер и Маргарита»: стоит смотреть?

«Мастера и Маргариту» Михаила Локшина почти точно будут ругать, но нельзя отрицать, что это свежий взгляд на классику советского романа.

Михаил с нежностью подошёл как к экранизации романа, так и к жизни самого писателя, давая понять, какие сложности и терзания несёт за собой творчество и как тяжело одному человеку плыть против течения толпы. Часто говорят, что картины сложно понять без понимания биографии художника, и именно эту мысль режиссёр попытался донести до зрителя.