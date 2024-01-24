Как снимали любимое кино: "Мама"

В переделанной на современный лад сказке было столько доброты и нежности, что её решили подарить не только русскоязычной публике и перевели на несколько языков.

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Осенью 1976 года на экраны вышел мюзикл "Мама" по мотивам сказки о волке и семерых козлятах. Режиссёром картины стала румынка Элизабета Бостан, музыку написал французский композитор Жерар Буржуа, а либретто — прославленный советский и российский поэт Юрий Энтин. Интернациональный кинопроект не мог не растрогать публику, ведь главной темой фильма стала материнская любовь.

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︎ Фильм был переведён ещё на два языка — английский и румынский. Но иностранные версии не переозвучивались актёрами-носителями языка, а снимались заново! Поэтому бюджет картины пришлось утроить. Ведь для каждой новой версии нужны были костюмы, грим, декорации. Изначально на съёмки было выделено чуть более 2 млн. рублей. Умножьте эту сумму на три;

︎ На роль волка пробовался Николай Караченцов. Но режиссёр решила отдать эту роль Михаилу Боярскому. Позже он делился воспоминаниями о съёмках иностранных версий "Мамы": "Мы с Гурченко сутками напролёт сидели и заучивали неведомую нам тарабарщину, при этом сами ничего не понимали <...> Английский язык был самым простым, а вот румынский — это какой-то тихий ужас";

︎ Людмила Гурченко на съёмках получила серьёзную травму — сломала ногу в процессе съёмок на льду, столкнувшись с легендарным Олегом Поповым (для создания эффектных "ледяных" эпизодов в проект даже пригласили Московский цирк на льду). Но несмотря на это, от съёмок не отказалась, снималась в гипсе, преодолевая боль. Тогдашний муж Людмилы Марковны Константин Купервейс присутствовал на съёмочной площадке и проявлял заботу об исполнительнице главной роли, тщательно следил за тем, чтобы поблизости всегда была вода и сильные обезболивающие;

︎ В самом начале съёмок возникли споры о количестве козлят. Мы привыкли к тому, что их семеро, а у румынов существует похожая сказка, где у козы всего три козлёнка. Согласно воспоминаниям Юрия Энтина, постановщик не могла принять то, что козлят должно быть семеро, а русскоязычные члены съёмочной группы были возмущены столь малым количеством детей у козы. Компромисс был найден общими усилиями — решили, что козлят будет пятеро.