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Предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» оказались рекордными со времен «Вызова»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» составили внушительные 34,9 млн рублей. Такой результат среди отечественных блокбастеров оказался рекордным со времён «Вызова» — его уровень предпродаж составил 49,36 млн рублей.

Предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» оказались рекордными со времен «Вызова»
© Чемпионат.com

Топ-6 отечественных фильмов по объёму предпродаж

  • «Вызов» — 49,36 млн рублей
  • «Мастер и Маргарита» — 34,90 млн рублей
  • «По щучьему велению» — 15,88 млн рублей
  • «Экипаж» — 5,33 млн рублей
  • «Притяжение» — 4,44 млн рублей
  • «Сердце Пармы» — 3,90 млн рублей

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма развернётся в 1930-е годы в Москве и расскажет про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Премьера ленты состоится уже завтра, 25 января.

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