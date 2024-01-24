Предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» оказались рекордными со времен «Вызова»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило , предпродажи фильма «Мастер и Маргарита» составили внушительные 34,9 млн рублей. Такой результат среди отечественных блокбастеров оказался рекордным со времён «Вызова» — его уровень предпродаж составил 49,36 млн рублей.

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма развернётся в 1930-е годы в Москве и расскажет про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.