В кинотеатрах стартовал показ фильма Ивана И. Твердовского «Панические атаки»

На экраны российских кинотеатров вышел авторский фильм Ивана И. Твердовского «Панические атаки» — победитель кинофестиваля «Зимний». История вращается вокруг девушки Вики, страдающей нервным расстройством. Жители её города считают, что героиня одержима бесами. Кто-то полагает, что это результат «проклятия», нависшего над городом. Вика мечтает уехать в Норвегию, где, на её взгляд, она сможет избавиться от недуга. Центральные роли в картине исполнили Лена Тронина, Дарья Савельева, Сергей Двойников и Светлана Камынина.

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В российский прокат вышла авторская драматическая картина «Панические атаки» режиссёра Ивана И. Твердовского. Постановщик был удостоен за неё главного приза на втором открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2023 года.

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В свойственной себе манере Твердовский продолжает исследовать важные социальные проблемы. В «Конференции», участвовавшей в Венецианском кинофестивале, режиссёр затрагивал тему последствий теракта в «Норд-Осте», в «Классе коррекции» рассматривал тонкую грань между человечностью и агрессивной мизантропией, а в «Наводнении» говорил о ревности и трагедии девушки, оставшейся один на один с окружающим миром.

Картины Твердовского в основном строятся вокруг какого-либо недуга, будь то физическое ограничение или психическая раздробленность. Если в «Конференции» главный персонаж разрывается от душевной травмы, то в своей новой работе режиссёр наделяет героиню психическим расстройством и выносит на суд общественности её желание вырваться из отравляющей и удушающей среды.

Твердовский иронично показал жителя современного индустриального моногорода, жители которого, будучи окружёнными промышленной инфраструктурой, продолжают придавать смысл традиционным верованиям и полагаться на решение проблем при помощи колдовских практик.

По сюжету 18-летняя Вика страдает от панических атак и иных нервных расстройств. По мнению жителей Никеля, девушка подвержена бесовской одержимости — кликушеству. Вика желает вырваться из ставшего для неё будто тюрьмой города, единственным развлечением в котором является пение в караоке-кабинке с подругами. Она уверена, что обретёт душевный покой лишь в Скандинавии. Вика идёт к местной знахарке в надежде, что та избавит её от мучительной тревоги, удушающей заботы матери и желательно от глухой мрачной местности с неблагоприятной экологией.

Кажется, что обряды бабки приводят к некоторым результатам, и девушка, как задумывала, оформляет документы, чтобы уехать в Норвегию к сестре. Как по волшебству — хотя в прямом смысле это слово не сопоставимо с миром Вики, — она встречает Никитоса — водителя, регулярно посещающего северную европейскую страну. С ним героиня и отправляется в дорогу, попутно не забывая прокричать о своих желаниях самому дьяволу в Кольскую сверхглубокую скважину.

Как и в «Классе коррекции», Твердовский сначала вводит зрителя в заблуждение — здесь далеко не сразу выявляются негативные черты персонажей, отчего их восприятие в некоторых моментах резко меняется. Постепенно и неспешно автор раскрывает подлинную сущность героев и выворачивает наизнанку истину, в которую они верят. В новой действительности, даже оказавшись в замкнутом пространстве, Вика не испытывает никакого дискомфорта. Зато её поступок, совершённый, чтобы остаться в снежном раю, может шокировать зрителей.

Угрюмое роуд-муви, состоящее преимущественно из статичных длинных кадров, усиливает меланхолию и чувство тяжёлого и неприятного осадка.

Немаловажную роль в картине играют и контрастные цветовые решения, с помощью которых российская тоскливая действительность противопоставляется безмятежной норвежской. По мере того, как героиня отдаляется от родного дома, болотно-зелёные тона сменяются серо-синими и светло-фиолетовыми оттенками, а затем пространство наполняется стерильно-белым цветом.

Впрочем, такой визуальный приём не в новинку для режиссёра, этот метод он уже использовал в «Наводнении». Кроме того, своеобразной отсылкой к картине является и появление в фильме Максима Щёголева, исполнившего одну из главных ролей в экранизации произведения Замятина.

В «Панических атаках» есть показательные сцены, метафорично олицетворяющие обречённость и безысходное состояние героев. Для этого постановщик выбрал образ молодой мамы. Материнство у Твердовского сродни болезни и наилучшим образом передаёт вязкое тягучее чувство, которое в зависимости от окружения и условий родившей женщины может стать для неё счастливым периодом или тяжким бременем, побуждающим убежать от новой реальности. На примере героини Дарьи Савельевой автор будто оправдывает до этого высказанные претензии персонажа Светланы Камыниной.

Кольцевая композиция вновь возвращает зрителя к трём подругам, которые уже находятся в разных местах: девушки без Вики поют в караоке-баре, где по телевизору показывают клип о безоблачном небе на притягательно красивом тропическом острове, а сама героиня, добившаяся своей цели, — в желанном месте. Лишь нарастающая тревожная и скрипучая музыка, напоминающая звук заводящегося автомобильного мотора, намекает на то, что стерильное счастье героини, достигнутое после вкушения «кровавой каши», не продлится вечно. Это наталкивает на прописную истину: куда бы ты ни поехал, ты берёшь с собой себя.