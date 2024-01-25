Кинокомпания Neon представила трейлер хоррора Immaculate со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Фильм ужасов выйдет и в России под названием "Дитя дьявола" 21 марта — за день до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Хоррор расскажет историю молодой монахини, которая внезапно узнаёт о своей беременности. Поскольку зачатие было непорочным, девушка предполагает, что стала избранницей бога, но отцом ее ребенка может оказаться и враг человечества, дьявол.