Стала известна дата релиза фильма «Брат 3»

Кинокартина «Брат 3» не связана с культовой работой Алексея Балабанова. Новая лента расскажет о кардинальных переменах в жизни художника и генеральской дочери. В фильме примут участие номинант «Оскара» и «Золотого глобуса» Эрик Робертс (по совместительству брат Джулии Робертс), а также рэпер Птаха.