Стала известна дата релиза фильма «Брат 3»
Кинолента российского режиссера Валерия Переверзева «Брат 3» появится в прокате 1 февраля. Изначально работа должна была выйти в ноябре.
Задержка релиза произошла из-за Министерства культуры РФ, которое не выдавало прокатное удостоверение из-за определенных «художественных решений» режиссера, сообщает Film.ru.
Кинокартина «Брат 3» не связана с культовой работой Алексея Балабанова. Новая лента расскажет о кардинальных переменах в жизни художника и генеральской дочери. В фильме примут участие номинант «Оскара» и «Золотого глобуса» Эрик Робертс (по совместительству брат Джулии Робертс), а также рэпер Птаха.
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