Главные фильмы «Оскара»-2024: это кино нужно смотреть

А кто заберёт главную награду?

23 января Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар»-2024. В список лучших фильмов 2023 года вошло 10 картин, которые сразятся за звание главной картины прошлого года.

Мы решили рассказать о номинантах и рекомендуем ознакомиться со всем списком, чтобы быть во всеоружии во время вручения самой престижной кинопремии в индустрии.

«Оппенгеймер» (драма, биография)

Один из самых обсуждаемых фильмов 2023 года уже стал народной классикой благодаря звёздному актёрскому составу, популярнейшему режиссёру и качеству адаптации реальной истории на большой экран.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни Роберта Оппенгеймера — создателя ядерной бомбы, который возглавил проект «Манхэттен» во времена Второй мировой войны. Трёхчасовая эпопея Кристофера Нолана вышла в один день с хитовой «Барби» и стала одной из лучших работ в карьере британского режиссёра.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Барби» (комедия, драма)

Самый кассовый фильм 2023 года не нуждается в отдельном представлении. Картина Гретты Гервиг оказалась настоящим хитом проката, показав, что в Голливуде есть место для женщин-режиссёров.

«Барби» — это в первую очередь бенефис Марго Робби и Райана Гослинга. Актёры перевоплотились в игрушек производителя Mattel и отправились в реальный мир, чтобы исправить недостатки «идеальной» Барби. Во время своего путешествия герои узнают, что он сильно отличается от того, к чему они привыкли в Барбилэнде.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Бедные-несчастные» (фантастика, драма, комедия)

Картина рассказывает о Белле Бакстер, которая трагически погибает, утопившись в реке. Эксцентричный учёный доктор Годвин Бакстер решает спасти свою дочь, пересадив ей мозг её же нерождённого ребёнка. В результате Белле предстоит заново познать мир в теле взрослого человека.

Фестивальная драма Йоргоса Лантимоса («Лобстер») стала триумфатором Венецианского кинофестиваля, выиграв его главный приз — «Золотого льва». Греческий режиссёр снял одну из своих самых сюрреалистичных картин, которая в этот раз получает высочайшие оценки не только от критиков, но и от обычных зрителей.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures UK. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

«Оставленные» (драма, комедия)

Драмеди Александра Пэйна («Небраска») уже можно назвать одной из лучших рождественских картин в истории кино. Невероятно уютная лента рассказывает историю студента Ангуса Талли, который остаётся на новогодние каникулы в кампусе академии Бартон вместе с ненавистным учителем древней истории мистером Ханэмом и школьным поваром Мэри Лэм, у которой недавно погиб сын.

Все трое остались в школе на Рождество по разным причинам, однако именно эта неделя навсегда изменит их жизни.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Comcast.

«Убийцы цветочной луны» (драма, криминал, триллер)

Один из самых мрачных фильмов Мартина Скорсезе рассказывает о тёмной странице в истории США. В начале XX века в округе Осейдж индейцы начинают погибать один за другим после того, как как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти.

В центре сюжета Эрнест Беркхарт, который приезжает в округ Осейдж, где всем заправляет его дядя Уильям Хэйл. Тот убеждает молодого человека посвататься к Молли Кайл из зажиточной индейской семьи, чтобы в конечном итоге земельные права и месторождения нефти со временем перешли к нему самому.

Пусть Леонардо Ди Каприо в этот раз и не получил номинацию на «Оскар» за главную роль, однако это точно одно из лучших перевоплощений в его карьере.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Прошлые жизни» (драма)

Режиссёр: Селин Сон.

В главных ролях: Грета Ли, Тэо Ю и Джон Магаро.

Рейтинг: 84%.

Дебютная картина режиссёра Селин Сон рассказывает во многом автобиографическую картину о трудностях эмиграции. Главная героиня Нора Мун в раннем возрасте переезжает в Канаду из Южной Кореи, оставив своего близкого друга Хэ Сона позади.

Спустя 12 лет бывшие друзья находят друг друга в соцсетях и вновь сближаются, однако опять прерывают общение, чтобы встретиться друг с другом ещё через 12 лет, когда молодой человек прилетает в Нью-Йорк. В этот момент женщина уже вышла замуж за американца Артура, однако встреча с Хэ Соном заставляет её переосмыслить многие вещи в своей жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

«Американское чтиво» (драма, комедия)

Режиссёр: Корд Джефферсон.

В главных ролях: Джеффри Райт, Трейси Эллис Росс, Стерлинг К. Браун и другие.

Рейтинг: 96%.

Известный писатель Телониус Эллисон сталкивается сразу с несколькими отказами напечатать его роман из-за того, что его книга получилась «недостаточно чёрной». Раздосадованный автор решает написать анонимный роман, в котором упоминаются все стереотипы о тëмнокожем населении США.

К его удивлению, книга моментально становится хитом: её хотят издать множество популярнейших компаний по всему миру, а киностудии Голливуда борются друг с другом за право экранизировать роман. В результате Эллисон вступает в конфликт с собственной совестью в момент, когда ему очень нужны деньги.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer.

«Анатомия падения» (драма, детектив)

Режиссёр: Жюстин Трие.

В главных ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Антуан Рейнартц, Сэмюэл Тейс и другие.

Рейтинг: 90%.

Триумфатор Каннского кинофестиваля рассказывает о немецкой писательнице Сандре Войер, муж которой погибает при таинственных обстоятельствах. Главной подозреваемой оказывается сама Сандра, а ключевым свидетелем — её 11-летний слабовидящий сын.

«Анатомия падения» — единственный неамериканский фильм, который поборется за главную награду на «Оскаре»-2024. Учитывая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, у ленты есть все шансы составить конкуренцию своим американским коллегам.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Le Pacte.

«Маэстро» (драма, биография)

Режиссёр: Брэдли Купер.

В главных ролях: Брэдли Купер, Кэри Маллиган, Джереми Стронг, Майя Хоук и другие.

Рейтинг: 61%.

Биографическая драма Брэдли Купера, в которой он же и сыграл главную роль — американского композитора Леонарда Бернстайна. В центре сюжета история любви музыканта и начинающей актрисы Фелиции Монтеалегре, а также их сложные взаимоотношения.

Критики оценили фильм по достоинству, однако зрители отнеслись к ленте куда прохладнее, обвиняя её в претенциозности и затянутости.

«Зона интересов» (драма, биография)

Режиссёр: Джонатан Глейзер.

В главных ролях: Сандра Хюллер, Кристиан Фридель и другие.

Рейтинг: 80%.

Картина Джонатана Глейзера рассказывает историю жизни Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от ужасающего места.

Фильм основан на одноимённом романе Мартина Эмиса и посвящён теме богатства немецких комендантов, чьё благополучие было построено исключительно на антисемитизме.

Видео доступно на YouTube-канале MovCollections. Права на видео принадлежат A24.