«Любовь со второго взгляда» расскажет историю Данилы и Олеси, которые не знают, что им делать со своим браком. Устав от проблем в отношениях, супруги регистрируются в приложении для знакомств, которое создаёт для них идеальные аватары. Данила и Олеся даже не подозревают, что они общаются друг с другом под вымышленными образами.