Как выглядели бы альтернативные концовки советских фильмов по версии ИИ

Советский кинематограф нельзя представить без справедливых, а порой и трагичных развязок. Зачастую в финалах кинолент добро побеждает зло, торжествует справедливость, а харизматичные злодеи обязательно остаются у разбитого корыта. Однако современные технологии искусственного интеллекта позволяют пофантазировать и самостоятельно придумать свой вариант развития сюжета, чем мы сейчас и займемся.

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Главного героя красноармейца Сухова из «Белого солнца пустыни» искусственный интеллект переместил со среднеазиатских песков на гламурные Мальдивы, расположив рядом с ним в широком шпагате Анастасию Волочкову. Теперь военному точно не придется отстреливаться от Абдуллы и его подельников, а лишь изредка отмахиваться от длинных ног скандальной балерины.

В «Золотом теленке» по версии нейросети Остап Бендер все-таки добрался до желанного Рио-де-Жанейро, избежав преследующих его пограничных кордонов. Думаем, всем прохиндеям планеты уж точно понравилась бы такая развязка.

AI-машина сжалилась над героями комедии «12 стульев» и подарила им желанные драгоценности. В особенности искусственный интеллект пропитался чувствами к Кисе Воробьянинову, позволив ему сорвать бриллиантовый джекпот.

Многие советские женщины после просмотра ленты «Семнадцать мгновений весны» пришли к выводу, что муж-агент — горе в семье. Видимо, нейросеть проанализировала весь тот ворох сожалеющих комментариев и все-таки позволила Штирлицу обрести семейное счастье с женой, но надолго ли?