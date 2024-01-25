Новые фильмы DC будут больше «Игрой престолов», чем киновселенной Marvel

Одна из вещей, которые мне нравятся в DC, заключается в том, что в некотором роде это ещё одна альтернативная история: здесь есть Готэм-сити, Метрополис, Стар-сити и Бладхейвен. Все эти места находятся в другой реальности, что в некотором смысле, делает вселенную немного похожей на Вестерос [континент из «Игры Престолов»].