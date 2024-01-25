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Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют вместе в фильме «Комната по соседству»

Присутствие актрис в киноленте режиссера Педро Альмодовара подтвердила продюсерская компания El Deseo.

Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют в фильме «Комната по соседству»
© globallookpress

Дата премьеры драмы о непростых взаимоотношениях дочери с матерью, где замешана ее знакомая детства, пока неизвестна, пишет Deadline.

Съемки фильма начнутся весной 2024 года в Нью-Йорке, а также будут проходить в Мадриде. Для испанского режиссера картина станет первым англоязычным полным метром.

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