Второй сезон The Last of Us снимут режиссёры «Игры престолов», «Локи» и «Наследников»

Напомним, в актёрский состав войдёт Белла Рамзи (Элли), Педро Паскаль (Джоэл), Гэбриел Луна (Томми), Кейтлин Дивер (Эбби), Янг Мазино (Джесси), Изабела Мерсед (Дина) и другие.

Съёмки второго сезона The Last of Us должны стартовать до конца января. События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся спустя четыре года после финала первого сезона.