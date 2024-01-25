На экраны вышел фильм Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я"

Новинка от Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я" обречена на ажиотажный интерес: это о взаимоотношениях 14-летней девочки, выросшей на военной базе в Германии, с кумиром толп 24-летним Элвисом Пресли, их встрече, любви и супружестве.

© Российская газета

Ясно, что сенсаций в стиле желтой прессы можно не ждать: фильм снят по книге мемуаров самой Присциллы Пресли и при ее продюсерстве - стало быть, под ее неусыпным контролем. Здесь возможен единственный ракурс: события с точки зрения счастливой избранницы своего кумира, страдающей в одиночестве, в золоченой клетке, откуда в конечном итоге она сбежала.

Видео дня

Присциллу играет Кейли Спейни. Актриса в момент съемок была на десять лет старше своей героини-подростка, и хотя она выглядит вполне достоверно, мотив Лолиты в фильме ханжей не потревожит. В роли Пресли - звезда "Солтберна" Джейкоб Элорди, но без попыток изобразить рок-кумира на сцене. Так что роль Элвиса здесь фактически второго плана.

Это вам не "желтая пресса" - фильм снимался при продюсерстве и неусыпном контроле самой Присциллы Пресли

Версия этого странного брака, изложенная только одной из сторон, субъективна: получилась история страданий героини от неутоленной девичьей страсти. По этой версии знаменитый уже певец, приехав в Германию, где Пресли проходил военную службу, сразу заинтересовался восторженной поклонницей, которую строгие папа с мамой с трудом отпустили на вечеринку с заезжей звездой. Интерес был чисто платоническим: юность девочки смущала певца, он не хотел неприятностей и решил взять девочку в свой американский Грейсленд, так сказать, на вырост - на будущее, когда она станет взрослой.

И возникла скользкая ситуация: девушка живет в роскошном доме, где выполнят любую ее прихоть, кроме любовных утех, о которых она мечтала. Ее возлюбленный занят на репетициях, киносъемках, концертах, а она тоскует в своей золотой ловушке, страдает за партой католической школы, уже не понимая, зачем она здесь и в каком качестве. Ей не разрешено покидать территорию дворца, потому что ее могут засечь вездесущие папарацци. Ей запрещены контакты с внешним миром. Контролируются ее вкусы, одежда, макияж. И даже вечерние ритуальные поцелуи, о которых ее одноклассницы могут только грезить, ее не утешают - какая любовь без секса!

При этом она не могла не знать, что ее супруг всегда окружен красивыми актрисами, проводит с ними вечера и ночи, а на ее долю остаются платонические нежности да наркотики, к которым он ее успел приохотить, - какой рок без травки!

Так любовь переродилась в привычку к одиночеству и вечному ожиданию, в непреходящую депрессию, и фильм Софии Копполы, передающий взгляд Присциллы на своего мучителя, документирует, как иссякает звездный ореол, как уходит былая харизма вчерашнего кумира. Этот Элвис больше похож на подростка-переростка, который понимает, что нашкодил, и не знает, как выпутаться. В результате, когда Присцилла достигла совершеннолетия, и Пресли исполнил свое обещание повести ее под венец, ее радость была чисто формальной и недолгой. Жизнь уже шла под откос, брак вскоре распался.

Зритель фильма Софии Копполы не может не вспомнить байопик База Лурмана "Элвис" 2022 года и отметить, что новая картина ему противоположна. Сопоставление двух картин по-своему увлекательно - они представляют мужской и женский взгляд на любовь. На брак. На супружеские обязанности. На вечную неразрешимую дилемму, которую в той или иной степени решает любой человек искусства: чему отдать главное внимание - делу или семье? Совмещать и то и другое без ущерба семье или искусству не получалось почти ни у кого.

Для реальной Присциллы Пресли, как и для сочувствующей ей Софии Копполы, поведение Элвиса, безусловно, эгоистично. То, что иначе Присцилла получила бы заботливого любвеобильного мужа, а мир лишился бы Элвиса Пресли, остается за скобками картины.

Фильм Лурмана исходил скорее из легенды о суперстаре, умножая его сияние. Фильм Софии Копполы не то чтобы развенчивает звезду, но, безусловно, лишает павлина оперения, открывая прозу его жизни. А истина, как водится, - в сочетании и взаимодействии субъективных правд, причем волшебная сила искусства всегда возьмет верх. Поэтому "Элвис" Лурмана прокатился по главным экранам мира, а скрупулезная, подробная, обделенная яркими эмоциями "Присцилла" обречена на артхаусные залы для любителей и восторженные рецензии в женских журналах.

Исполнительница роли Присциллы, молодая актриса Кейли Спейни, была увенчана призом Венецианского кинофестиваля. Ее считают восходящей и очень перспективной звездой, которая займет место рядом с первыми светилами Голливуда.