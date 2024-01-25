ТВ-3 снимет свою версию сериала "Зорро"

"После ухода мэйджоров с российского рынка ТВ-3 смог не только стабилизировать свои показатели, но и вновь начать привлекать новых зрителей, представителей целевой аудитории канала. Этого удалось добиться как за счет продвижения проектов собственного производства, включая громкие новинки, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер. А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной истории", - сказал он.