Съёмки «Достать ножи 3» стартуют в этом году

Издание Deadline сообщило, что съёмочный процесс третьей части «Достать ножи» стартует позже в этом году. Точной даты пока что нет. Любопытно, что пока не раскрывается и название триквела.

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Сообщается, что режиссёром вновь выступит Райан Джонсон, снявший первые два фильма. Дэниел Крэйг должен вернуться к роли детектива Бенуа Блана. О возвращении кого-либо ещё из каста прошлых частей не говорится.

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло.