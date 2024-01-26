Опубликован трейлер фильма «Спящие псы» с Расселом Кроу
На Youtube-канале The Avenue Film в трейлере фильма «Спящие псы» актер Рассел Кроу пытается раскрыть загадочное убийство. Созданием новинки занимался режиссер Адам Купер, написавший сценарии к таким кинолентам, как «Нас приняли!» и «Кредо убийцы».
В «Спящих псах» персонаж Рассела Кроу страдает от проблем с памятью. Чтобы окончательно не потерять рассудок, он проходит экспериментальное лечение. В основу фильма лег роман Э.О. Чировици «Книга зеркал» 2017 года. Сценарий картины написали Адам Купер вместе с Биллом Коллажем.
«Наша память о прошлом — то, что дает нам представление о том, кто мы есть. Персонаж, лишенный этого качества, обладает очень сложным типом человечности — и нет никого лучше в воплощении сложных характеров, чем Рассел Кроу», — рассказал режиссер.
Премьера «Спящих псов» в кинотеатрах состоится 22 марта. В съемках киноленты также примет участие звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан.