Опубликован трейлер фильма «Спящие псы» с Расселом Кроу

«Наша память о прошлом — то, что дает нам представление о том, кто мы есть. Персонаж, лишенный этого качества, обладает очень сложным типом человечности — и нет никого лучше в воплощении сложных характеров, чем Рассел Кроу», — рассказал режиссер.