Что посмотреть в День святого Валентина: подборка ромкомов

Просмотр фильмов может сильно влиять на настроение человека. Особенно романтических: когда видишь, как у героев на экране все прекрасно, сложно не поверить, что и в твоей жизни когда-нибудь появится настоящая любовь.

© Кадр из фильма "Моя прекрасная свадьба"

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"Моя прекрасная свадьба"

Свадьба – это не только сама церемония. Одно дело – произнести заветные слова клятвы, другое – подготовиться к тому, что происходит после них. Эбби (Вирджиния Гарднер) и Трэвис (Дилан Спраус) после всех испытаний стремительно оказались у алтаря в Лас-Вегасе. Дальше их путь лежит в Мексику, на сказочный медовый месяц. А не поспешили ли они? Сможет ли их любовь выдержать еще одно испытание?

"Затерянный город"

Лоретта Сейдж (Сандра Буллок) – известная писательница любовно-приключенческих романов. О ее собственной жизни известно мало, зато героиня ее книг всегда отправляется в приключения в сопровождении красавчика Дэша, которого на обложке воплощает модель Алан (Ченнинг Татум). Очередная презентация книги оборачивается скандалом – эксцентричный миллиардер похищает Лоретту и требует от нее, чтобы она расшифровала древние надписи и привела его к сокровищам, которые она описывала в своих книгах. Алан видит похищение и решает стать чем-то больше, чем просто герой с обложки – он собирается спасти Лоретту. Для этого ему придется отправиться в дикое путешествие в самое сердце джунглей.

"Без ответа"

Всегда неприятно, когда сообщения остаются без ответа, особенно от того, в кого ты искренне влюблен. Причины могут быть какими-угодно, например, работа секретным агентом. Коул (Крис Эванс), простой работяга, влюбляется в загадочную красотку Сэди (Ана де Армас). После первого свидания он все ждет от нее ответа на приглашение для дальнейшей встречи, но перед этим ему вместе с возлюбленной придется хорошенько постараться и спасти мир от страшной опасности.

"Ты ранил мои чувства"

Бет (Джулия Луи-Дрейфус) и Дон (Тобайас Мензис) – образцовая пара интеллектуалов из Нью-Йорка. Она – литератор, стала известной благодаря мемуарам, а сейчас пишет художественный роман, где описывает человеческие чувства. Он – психотерапевт, работа которого – выслушивать людей. Дон всегда хвалит творения жены. И какой же был у Бет шок, когда она случайно подслушала, как он ругает ее новую книгу. Критика дается писательнице очень тяжело, особенно от близкого человека, и она решает пойти на радикальный шаг – развестись.

"Ирония судьбы в Голливуде"

Что, если сюжет, локации и героев традиционного новогоднего советского фильма перенести в современную Америку? У Марго (Эмма Робертс) Новый год начался очень странно – в ее квартире оказался голый мужчина. И его, как назло, замечает жених девушки, который теперь уверен, что невеста ему изменяет. Гриффин (Томас Манн) тоже не понимает, как он стал незваным гостем, и хочет поскорее вернуться к своей невесте. Но перед этим ему нужно загладить вину перед Марго за ссору с женихом и отправиться с ней на свадьбу ее сестры.

"Добро пожаловать в семью"

В Беларуси тоже есть своя мафия, которая даст фору итальянской. У Леонида Ивановича (Владимир Сычев), или, как он себя любит называть, Крестного отца, есть дочь Мира (Кристина Строителева). Она – главное сокровище своего папы, поэтому, чтобы не вызывать гнев главы мафии, ее обходят стороной. Только вот Саша (Вячеслав Морозов) ничего про Миру не знает, более того – он безумно любит ее и готов предложить ей свои руку и сердце. Если, конечно, сможет их уберечь в целости и сохранности, скрываясь от преследования мафии.