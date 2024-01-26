Колман Доминго стал соавтором фильма о пианисте Нэте Кинге Коуле

Номинант на «Оскар» Колман Доминго сыграет главную роль в мюзикле об американском джазмене. Кроме того, артист дебютирует в фильме в качестве режиссера.

© globallookpress

Нэт Кинг Коул — исполнитель негритянского происхождения начала XX века, которому одному из первых удалось пробиться сквозь расовые барьеры музыкальной индустрии своего времени.

globallookpress

«С нетерпением жду возможности, чтобы реализовать картину вместе с замечательными партнерами», — заявил Колман в эпизоде подкаста Variety Awards Circuit.