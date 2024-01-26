Дженнифер Лопес будет продюсером фильма по мотивам мультсериала «Боб-строитель»

«Сочетание гениального видения истории Варгаса и Рамоса позволит запечатлеть всеми любимого персонажа таким образом, что его узнают выросшие с Бобом зрители и полюбят совершенно новые», — заявил президент Mattel Films Робби Бреннер, компания которого в 2011 году приобрела права на «Боба-строителя» за 680 миллионов долларов.