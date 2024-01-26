Дженнифер Лопес будет продюсером фильма по мотивам мультсериала «Боб-строитель»
Режиссер кинокартины пока неизвестен, однако написанием сценария будет заниматься Фелипе Варгас, который работал над короткометражкой-ужастиком «Молочные зубы». Главная роль ленты досталась актеру Энтони Рамосу, снимавшемуся в «Звезда родилась» и «Гамильтоне».
Ремейк популярного анимационного сериала расскажет о поездке латиноамериканского героя в Пуэрто-Рико ради крупного строительного заказа, где он «займется проблемами, затрагивающими остров, и глубже вникнет в то, что означает строить», сообщает The Guardian.
«Сочетание гениального видения истории Варгаса и Рамоса позволит запечатлеть всеми любимого персонажа таким образом, что его узнают выросшие с Бобом зрители и полюбят совершенно новые», — заявил президент Mattel Films Робби Бреннер, компания которого в 2011 году приобрела права на «Боба-строителя» за 680 миллионов долларов.
Впервые мультсериал «Боб-строитель» вышел на экраны в 1998 году.