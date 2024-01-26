Какие советские фильмы зрители хотели бы посмотреть в кинотеатре

Киноконцерну "Мосфильм" в этом году исполняется 100 лет. В преддверии праздника трекер "Кинозритель" по просьбе редакции телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" обратился* к зрителям на выходе из кинотеатров с предложением назвать советские картины, которые они хотели бы посмотреть на большом экране.

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Предлагаем рейтинг целиком. На первой строчке рейтинга - сразу четыре картины, а три из них - комедии Леонида Гайдая.

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Практика повторного проката не так давно была внедрена. На большом экране шли любимые советские фильмы. Так, "Москва слезам не верит" уже выходила вповторный прокат в августе 2021 года и собрала почти полтора миллиона рублей.

"Ивана Васильевича…" жители регионов хотят видеть на большом экране охотнее, чем столичные зрители (26% против 20%). "Операция "Ы"…" наиболее популярна среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. А "Бриллиантовой руке" отдают предпочтение зрители 25-34 лет (24%) и самые юные участники опроса - респонденты 12-17 лет (28%).

Второе место - у лирической комедии Владимира Меньшова"Любовь и голуби" (21%). Картина стала лидером по количеству ответов у респондентов возрастом 35+. Ее упомянул 31% зрителей. Четверть опрошенных выбрали "Любовь и голуби" для семейного просмотра. В повторном прокате в апреле 2022 года фильм тоже был и собрал 2,2 миллиона рублей.

На третьей позиции - главный отечественный новогодний хит, снятый Эльдаром Рязановым, - "Ирония судьбы,или С лёгким паром!" (20%). Фильм популярен у зрителей в возрасте от 18 до 24 лет (24%).

Комедия Александра Серого по сценарию Георгия Данелии "Джентльмены удачи"с результатом 19% голосов занимает четвертую строчку. Картина в большей степени привлекательна для мужчин, чем для женщин (23% против 16%).

А замыкают пятерку лидеров снова сразу два претендента: это многосерийный телефильм Марка Захарова "12 стульев" с Андреем Мироновым в главной роли и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонида Гайдая. В кинотеатрах их посмотрели бы 17% опрошенных. При этом фильм "12 стульев" наиболее интересен возрастной категории от 18 до 24 лет (21%), а "Кавказская пленница…" - зрителям от 25 до 34 лет (20%).

Кстати

Кассовые сборы перевыпусков советских кинокартин в период с 2020 по 2022 год показывают, что еще год назад зрителей больше интересовали советские артхаусные картины. Первые три позиции в рейтинге сборов занимали фильмы Андрея Тарковского: "Зеркало" (8,6 миллиона рублей), "Сталкер" (8,4 миллиона рублей), "Солярис" (6,8 миллиона рублей). Следом шла криминальная драма Сергея Соловьева "Асса" (6,4 миллиона рублей), перевыпущенная в 2022 году в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция в кино". Замыкал пятерку лидеров "Июльский дождь" Марлена Хуциева (3,5 миллиона рублей).

Результаты свежего опроса трекера "Кинозритель" говорят о растущем тренде на комедийные картины.