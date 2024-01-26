$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Какие советские фильмы зрители хотели бы посмотреть в кинотеатре

Киноконцерну "Мосфильм" в этом году исполняется 100 лет. В преддверии праздника трекер "Кинозритель" по просьбе редакции телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" обратился* к зрителям на выходе из кинотеатров с предложением назвать советские картины, которые они хотели бы посмотреть на большом экране.

Какие советские фильмы зрители хотели бы посмотреть в кинотеатре
© Unsplash

Предлагаем рейтинг целиком. На первой строчке рейтинга - сразу четыре картины, а три из них - комедии Леонида Гайдая.

Видео дня
  1. "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) - 22%, "Бриллиантовая рука" (1969) - 22%, "Москва слезам не верит" (1979) - 22%, "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) - 22%.
  2. "Любовьи голуби" (1985) - 21%.
  3. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)- 20%.
  4. "Джентльмены удачи" (1971) - 19%.
  5. "12 стульев" (1976) -17%, "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1967) -17%.
  6. "Служебный роман" (1977) - 16%.
  7. "Экипаж" (1980) - 15%
  8. "Девчата" (1962) - 12%.
  9. "Судьба человека" (1959) - 11%.
  10. "Сталкер" (1979) - 10%.

Практика повторного проката не так давно была внедрена. На большом экране шли любимые советские фильмы. Так, "Москва слезам не верит" уже выходила вповторный прокат в августе 2021 года и собрала почти полтора миллиона рублей.

"Ивана Васильевича…" жители регионов хотят видеть на большом экране охотнее, чем столичные зрители (26% против 20%). "Операция "Ы"…" наиболее популярна среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. А "Бриллиантовой руке" отдают предпочтение зрители 25-34 лет (24%) и самые юные участники опроса - респонденты 12-17 лет (28%).

Второе место - у лирической комедии Владимира Меньшова"Любовь и голуби" (21%). Картина стала лидером по количеству ответов у респондентов возрастом 35+. Ее упомянул 31% зрителей. Четверть опрошенных выбрали "Любовь и голуби" для семейного просмотра. В повторном прокате в апреле 2022 года фильм тоже был и собрал 2,2 миллиона рублей.

На третьей позиции - главный отечественный новогодний хит, снятый Эльдаром Рязановым, - "Ирония судьбы,или С лёгким паром!" (20%). Фильм популярен у зрителей в возрасте от 18 до 24 лет (24%).

Комедия Александра Серого по сценарию Георгия Данелии "Джентльмены удачи"с результатом 19% голосов занимает четвертую строчку. Картина в большей степени привлекательна для мужчин, чем для женщин (23% против 16%).

А замыкают пятерку лидеров снова сразу два претендента: это многосерийный телефильм Марка Захарова "12 стульев" с Андреем Мироновым в главной роли и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонида Гайдая. В кинотеатрах их посмотрели бы 17% опрошенных. При этом фильм "12 стульев" наиболее интересен возрастной категории от 18 до 24 лет (21%), а "Кавказская пленница…" - зрителям от 25 до 34 лет (20%).

Кстати

Кассовые сборы перевыпусков советских кинокартин в период с 2020 по 2022 год показывают, что еще год назад зрителей больше интересовали советские артхаусные картины. Первые три позиции в рейтинге сборов занимали фильмы Андрея Тарковского: "Зеркало" (8,6 миллиона рублей), "Сталкер" (8,4 миллиона рублей), "Солярис" (6,8 миллиона рублей). Следом шла криминальная драма Сергея Соловьева "Асса" (6,4 миллиона рублей), перевыпущенная в 2022 году в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция в кино". Замыкал пятерку лидеров "Июльский дождь" Марлена Хуциева (3,5 миллиона рублей).

Результаты свежего опроса трекера "Кинозритель" говорят о растущем тренде на комедийные картины.

*Опрос проходил с 21 по 24 декабря 2023 года на выходе из кинозалов в крупнейших городах по кинотеатральной посещаемости - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. В нем приняли участие 1241 человек.

Фильмы и сериалы
Солярис
Любовь и голуби
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Служебный роман
Москва слезам не верит
Ирония судьбы, или с легким паром!
12 стульев
Судьба человека
Иван Васильевич меняет профессию
Девчата
Бриллиантовая рука
Джентльмены удачи
Экипаж
Зеркала
Марлен Хуциев
Александр Серый
Марк Захаров
Георгий Данелия
Владимир Меньшов
Андрей Миронов
Леонид Гайдай
Сергей Соловьев
Эльдар Рязанов
Андрей Тарковский