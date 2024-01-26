Стали известны режиссеры второго сезона «The Last of Us»

К основной команде режиссеров американского постапокалиптического драматического телесериала канала HBO добавятся еще четыре человека, сообщает Deadline.

© Кадр из сериала «The Last of Us»

Разработкой второго сезона «The Last of Us» будет заниматься Марк Майлод, получивший премию «Эмми» за сериал «Наследники». Кроме него над лентой поработают Стивен Уильямс («Хранители»), Кейт Херрон, снявшая первый сезон «Локи», а также Нина Лопез-Коррадо («Перри Мэйсон»).

В качестве шоураннеров проекта выступят постановщики первого сезона: Крэйг Мэйзин, Нил Дракманн, а также Питер Хор.