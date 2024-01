Стала известна дата премьеры сериала по бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы»

В 2019 году цикл продолжился романом "Заживо в темноте" (In the Darkness), а в 2020 вышла заключительная часть трилогии "Глазами жертвы" (Thicker Than Blood). В 2020 году в США совокупные продажи трилогии составили более 1 000 000 экземпляров (на всех носителях). В России романы Майка Омера также демонстрируют рекордную популярность: в 2020 году общий тираж первых двух романов цикла о Зои Бентли, вышедших в издательстве "Эксмо", составил более 300 000 экземпляров.