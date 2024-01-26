Стала известна дата премьеры сериала по бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы»

"Сериал "Внутри убийцы" - первая адаптация романа, и я рад, что ее сняли в России, где живет много моих читателей. Я посмотрел трейлер 20 раз! Это невероятно, видеть, как родившиеся в моей голове история и персонажи материализуются на экране. Важнейшая составляющая "Внутри убийцы" - его герои: целеустремленная, иногда даже одержимая, девушка-профайлер и ее напарник, харизматичный и честный следователь. Эти персонажи органично живут и в Чикаго, как это было в книге, и в Петербурге, как в сериале. Выбор актрисы на главную роль мне кажется идеальным. Анастасия Евграфова с ее утонченными чертами лица и пронизывающим взглядом абсолютно точно отражает характер героини".