Стала известна дата премьеры сериала по бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы»
Сериал "Внутри убийцы", снятый по одноименному мировому бестселлеру Майка Омера, выйдет 22 февраля.
Сюжет адаптации первого романа из трилогии о психологе-профайлере перенесен из Чикаго в Санкт-Петербург. Над проектом работала команда сериала "Топи" во главе с режиссером Владимиром Мирзоевым, а главных героев сыграли Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.
Профайлер Зоя Волгина - лучшая в своем деле: сцены преступлений буквально оживают у нее перед глазами. Именно Зою и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Его "почерк" Зое знаком - много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим человеком.
Главную героиню сыграла Анастасия Евграфова, а Тимофея Волоха - звезда "Майора Грома" и "Топей" Тихон Жизневский. Также в сериале появятся Анастасия Красовская, Диана Енакаева, Сергей Гилев, Сергей Шакуров, Ольга Науменко, Федор Лавров, Яна Сексте, Карэн Бадалов, Вера Кинчева и другие артисты.
Писатель Майк Омер, автор романа "Внутри убийцы" - специально к выходу экранизации записал видеообращение. И вот как он прокомментировал работу:
"Сериал "Внутри убийцы" - первая адаптация романа, и я рад, что ее сняли в России, где живет много моих читателей. Я посмотрел трейлер 20 раз! Это невероятно, видеть, как родившиеся в моей голове история и персонажи материализуются на экране. Важнейшая составляющая "Внутри убийцы" - его герои: целеустремленная, иногда даже одержимая, девушка-профайлер и ее напарник, харизматичный и честный следователь. Эти персонажи органично живут и в Чикаго, как это было в книге, и в Петербурге, как в сериале. Выбор актрисы на главную роль мне кажется идеальным. Анастасия Евграфова с ее утонченными чертами лица и пронизывающим взглядом абсолютно точно отражает характер героини".
Майкл Омер (литературные псевдонимы - Майк Омер, Алекс Риверс) родился в Иерусалиме в семье психологов и в детстве некоторое время прожил в США. До начала литературной карьеры Омер занимался журналистикой и разработкой видеоигр.
Всемирную известность Омеру принесла детективная трилогия о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Первая книга цикла, "Внутри убийцы" (A Killer's Mind), вышла в 2018 году, была переведена на 17 языков и в списке бестселлеров Amazon обогнала романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона.
В 2019 году цикл продолжился романом "Заживо в темноте" (In the Darkness), а в 2020 вышла заключительная часть трилогии "Глазами жертвы" (Thicker Than Blood). В 2020 году в США совокупные продажи трилогии составили более 1 000 000 экземпляров (на всех носителях). В России романы Майка Омера также демонстрируют рекордную популярность: в 2020 году общий тираж первых двух романов цикла о Зои Бентли, вышедших в издательстве "Эксмо", составил более 300 000 экземпляров.