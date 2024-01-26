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Стала известна дата премьеры сериала по бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы»

Сериал "Внутри убийцы", снятый по одноименному мировому бестселлеру Майка Омера, выйдет 22 февраля.

Стала известна дата премьеры сериала по бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы»
© Российская Газета

Сюжет адаптации первого романа из трилогии о психологе-профайлере перенесен из Чикаго в Санкт-Петербург. Над проектом работала команда сериала "Топи" во главе с режиссером Владимиром Мирзоевым, а главных героев сыграли Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский.

Видео дня

Профайлер Зоя Волгина - лучшая в своем деле: сцены преступлений буквально оживают у нее перед глазами. Именно Зою и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Его "почерк" Зое знаком - много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим человеком.

Главную героиню сыграла Анастасия Евграфова, а Тимофея Волоха - звезда "Майора Грома" и "Топей" Тихон Жизневский. Также в сериале появятся Анастасия Красовская, Диана Енакаева, Сергей Гилев, Сергей Шакуров, Ольга Науменко, Федор Лавров, Яна Сексте, Карэн Бадалов, Вера Кинчева и другие артисты.

Писатель Майк Омер, автор романа "Внутри убийцы" - специально к выходу экранизации записал видеообращение. И вот как он прокомментировал работу:

"Сериал "Внутри убийцы" - первая адаптация романа, и я рад, что ее сняли в России, где живет много моих читателей. Я посмотрел трейлер 20 раз! Это невероятно, видеть, как родившиеся в моей голове история и персонажи материализуются на экране. Важнейшая составляющая "Внутри убийцы" - его герои: целеустремленная, иногда даже одержимая, девушка-профайлер и ее напарник, харизматичный и честный следователь. Эти персонажи органично живут и в Чикаго, как это было в книге, и в Петербурге, как в сериале. Выбор актрисы на главную роль мне кажется идеальным. Анастасия Евграфова с ее утонченными чертами лица и пронизывающим взглядом абсолютно точно отражает характер героини".

Майкл Омер (литературные псевдонимы - Майк Омер, Алекс Риверс) родился в Иерусалиме в семье психологов и в детстве некоторое время прожил в США. До начала литературной карьеры Омер занимался журналистикой и разработкой видеоигр.

Всемирную известность Омеру принесла детективная трилогия о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Первая книга цикла, "Внутри убийцы" (A Killer's Mind), вышла в 2018 году, была переведена на 17 языков и в списке бестселлеров Amazon обогнала романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона.

В 2019 году цикл продолжился романом "Заживо в темноте" (In the Darkness), а в 2020 вышла заключительная часть трилогии "Глазами жертвы" (Thicker Than Blood). В 2020 году в США совокупные продажи трилогии составили более 1 000 000 экземпляров (на всех носителях). В России романы Майка Омера также демонстрируют рекордную популярность: в 2020 году общий тираж первых двух романов цикла о Зои Бентли, вышедших в издательстве "Эксмо", составил более 300 000 экземпляров.

Фильмы и сериалы
Анастасия Красовская
Диана Енакаева
Тихон Жизневский
Вера Кинчева
Анастасия Евграфова
Карэн Бадалов
Сергей Гилев
Федор Лавров
Ольга Науменко
Джеймс Паттерсон
Владимир Мирзоев
Сергей Шакуров
Стивен Кинг
Джоан Роулинг
Следственный комитет