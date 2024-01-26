Вышел тизер ремейка легендарного сериала «Сегун»

FX показал тизер сериала "Сёгун", это ремейк легендарного одноименного сериала с Ричардом Чемберленом. В новом проекте будет 10 серий, премьера - в феврале.

Главную женскую роль Марико исполнила новозеландская актриса Анна Саваи, они снималась в сериалах "Монарх: Наследие монстров", "Дорога в тысячу ли" и девятом "Форсаже". В роли Джона Блэкторна, мореплавателя, оказавшегося после кораблекрушения у японских берегов, - Космо Джарвис ("Воспитанные волками", "Острые козырьки"). Роль Йоши Таранаго досталась Хироюки Санада, он известен по фильмам "Джон Уик 4", а в экранизации Martal Combat он сыграл Скорпиона.

Работа над сериалом началась в 2018 году, однако съемки стартовали лишь осенью 2021 года, до этого процессу мешала пандемия.