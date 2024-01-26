Вышел тизер «Любви со второго взгляда»: кого сыграли Бикович и Тодоренко

В Сети появился тизер фильма «Любовь со второго взгляда». О чем эта картина, когда состоится премьера, кого сыграли Милош Бикович и Регина Тодоренко?

О чем фильм «Любовь со второго взгляда»

Мелодраматическая комедия расскажет историю Данилы и Олеси. Молодые люди уже 10 лет состоят в браке, воспитывают дочь-школьницу. В какой-то момент в их отношениях наступает кризис: оба недовольны устоявшимся в семье укладом и тем, как изменился партнер внешне и внутренне.

Пара не знает, что делать со своим браком, и заводит выдуманные аккаунты в приложении для знакомств, не рассказывая об этом друг другу. Там они создают аватары и начинают общаться с другими людьми, не подозревая, что ведут диалог друг с другом. Данила и Олеся всерьез увлекаются перепиской и даже назначают свидание.

«Мы захотели друг другу изменить, но не нашли никого лучше, чем мы с тобой», — говорит один из героев киноленты в тизере.

Кто сыграл в фильме «Любовь со второго взгляда»

Производством фильма занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, кинокомпания Epicentrium и студия 1ON. Дистрибьютором романтической комедии стала компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

Съемки киноленты проходили в Москве и Алма-Ате. Последний в фильме представлен сразу в двух мирах: реальный романтичный город, который всегда дает второй шанс, и в виртуальном мире — идеальном пространстве, в котором исполняются мечты героев.

«Алма-Аты — это такое место, которое у всех ассоциируется с теплом и радушием. Это город любви, большой и красивый. Хочется открыть это место для всего мира», — сказал креативный продюсер проекта Василий Куценко в интервью ОК!.

Режиссером фильма «Любовь со второго взгляда» стал Олжас Нурбай. Он отмечал, что создал картину о важных семейных ценностях и уверен, «каждый зритель найдет себя в этом фильме», ведь в нем затронули тему, «которая беспокоит каждого», и постарались донести «важные вещи через призму динамичной романтической комедии».

Роль Олеси сыграла Ксения Теплова. Актриса отметила, что ее героиня «немного инфантильная, но добрая и активная». Теплова считает, что Олесе нужно разобраться в себе и в отношениях, ведь только после этого «она по-настоящему расцветет».

«Для меня это история о том, что нужно пытаться сохранить отношения, если ты любишь человека. Не закрываться, а разговаривать. Это стоит того, это действительно важно, особенно если есть дети», — призналась артистка.

Экранным супругом Тепловой стал Александр Соколовский. Аватаров, которых создали супруги в приложении, сыграют звезда комедии «Холоп» Милош Бикович и блогер Регина Тодоренко.

«Этот проект о том, как люди пытаются разобраться в своих отношениях, понять, почему они замирают, вянут и в конце концов умирают и что нужно, чтобы их освежить. Как сделать так, чтобы любовь получила второе дыхание и продолжала жить», — рассказал Бикович.

Тодоренко отметила, что фильм может дать ответ на вопрос, как людям сохранить отношения с теми, кого они любят. Она также отметила, что ей понравилось работать на одной площадке с Биковичем.

«Милош — невероятно положительный, светлый актер с очень партнерскими качествами: готов делиться кадром, всегда поддержит и поможет, посоветует что-то. Я очень люблю, когда в кадре ты работаешь с людьми, которые ради качества проекта играют на одном поле, в одной команде, а не конкурируют между собой», — подчеркнула блогер.

Когда и где смотреть фильм «Любовь со второго взгляда»