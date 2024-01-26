Вышел трейлер комедии «Рики Стэники» с Джоном Синой

Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер комедии «Рики Стэники» с Заком Эфроном и Джоном Синой в главных ролях. В ролике показали основных действующих лиц и несколько комичных ситуаций.

Фильм расскажет о друзьях детства, которые придумывают воображаемого товарища, чтобы с его помощью выкручиваться из сложных ситуаций. Ситуация выходит из-под контроля, когда спустя 20 лет герои нанимают актёра, который и будет исполнять роль того самого воображаемого друга.