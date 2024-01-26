"Дюна 2" обзавелась новым постером с главными героями

Опубликован новый постер "Дюны 2" Дени Вильнева . В мировой прокат картина выходит 1 марта. В России официально фильм демонстрироваться не будет.

Напомним, в начале декабря появились персонажные постеры новой "Дюны". Трейлеры фильма опубликованы здесь и здесь .

Сценарий основан на второй части одноименного романа Фрэнка Герберта. Первая часть этой сложной космической истории вышла в прокат в 2021 году и при бюджете 165 млн долларов собрала кассу в 400 млн.