"Дюна 2" обзавелась новым постером с главными героями
Опубликован новый постер "Дюны 2" Дени Вильнева. В мировой прокат картина выходит 1 марта. В России официально фильм демонстрироваться не будет.
Напомним, в начале декабря появились персонажные постеры новой "Дюны". Трейлеры фильма опубликованы здесь и здесь.
Сценарий основан на второй части одноименного романа Фрэнка Герберта. Первая часть этой сложной космической истории вышла в прокат в 2021 году и при бюджете 165 млн долларов собрала кассу в 400 млн.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен.