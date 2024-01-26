Лучшим фильмом на 22-й премии "Золотой орел" назван "Снегирь" Бориса Хлебникова

Продюсер Сергей Сельянов, получая награду, сказал, что секрет успеха этого фильма в том, что он про всех русских людей, про всех нас. Он напомнил, что это - экранизация произведения Георгия Владимова "Три минуты молчания" и рассказал, как сложно, в процессе создания фильма получался главный герой. До тех пор, пока не было решено убрать его вовсе - и сделать картину про всех людей.