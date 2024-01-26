Лучшим фильмом на 22-й премии "Золотой орел" назван "Снегирь" Бориса Хлебникова
На "Мосфильме" завершилась 22-я торжественная церемония вручения премии "Золотой орел". Лучшим фильмом киноакадемики назвали "Снегирь" Бориса Хлебникова.
Продюсер Сергей Сельянов, получая награду, сказал, что секрет успеха этого фильма в том, что он про всех русских людей, про всех нас. Он напомнил, что это - экранизация произведения Георгия Владимова "Три минуты молчания" и рассказал, как сложно, в процессе создания фильма получался главный герой. До тех пор, пока не было решено убрать его вовсе - и сделать картину про всех людей.
Награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" получил Сергей Урсуляк за фильм "Праведник".
Остальные главные призы распределились так:
- Лучшая мужская роль в кино: Александр Яценко "Праведник".
- Лучшая женская роль в кино: Анна Михалкова "Чувства Анны".
- Лучшая операторская работа: "Праведник" Михаил Милашин.
- Лучший сценарий: "1993" Александр Велединский (по роману Сергея Шаргунова).
- Лучшая мужская роль в кино второго плана: Евгений Ткачук "Праведник".
- Лучшая женская роль в кино второго плана: Александра Ребенок "1993".