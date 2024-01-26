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Лучшим фильмом на 22-й премии "Золотой орел" назван "Снегирь" Бориса Хлебникова

На "Мосфильме" завершилась 22-я торжественная церемония вручения премии "Золотой орел". Лучшим фильмом киноакадемики назвали "Снегирь" Бориса Хлебникова.

Лучшим фильмом на 22-й премии "Золотой орел" назван "Снегирь" Бориса Хлебникова
© Кадр из фильма "Снегирь"

Продюсер Сергей Сельянов, получая награду, сказал, что секрет успеха этого фильма в том, что он про всех русских людей, про всех нас. Он напомнил, что это - экранизация произведения Георгия Владимова "Три минуты молчания" и рассказал, как сложно, в процессе создания фильма получался главный герой. До тех пор, пока не было решено убрать его вовсе - и сделать картину про всех людей.

Награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" получил Сергей Урсуляк за фильм "Праведник".

Остальные главные призы распределились так:

Фильмы и сериалы
Праведник
Георгий Владимов
Александра Ребенок
Борис Хлебников
Александр Велединский
Анна Михалкова
Сергей Сельянов
Сергей Урсуляк
Сергей Шаргунов
Евгений Ткачук
Александр Яценко