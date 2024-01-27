Обзор трейлера к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Да-да, первое, за что цепляется внимание зрителя – масштабность и зрелищность! Хотя человек незнакомый с миром америме легко примет эту новость от Netflix за продолжение эпопеи с синими человеками и борьбой за жилплощадь на дереве. Но отодвинем шутки подальше!

© Кадр из трейлера

Игровой сериал по мотивам популярного америме «Аватар: Легенда об Аанге» был анонсирован Netflix еще в 2018 году… И «корабль» в принципе доплыл до 2024 года, хотя и с потерями: из-за творческих разногласий проект покинули создатели оригинала, Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко. В любом случае мы получим некую адаптацию мультсериала «Аватар», причем очень приближенную к первоисточнику (как оказалось, у мультика целая армия фанатов среди русскоговорящего сегмента аудитории YouTube).

Уже известно, что первый сезон сериала мы с вами увидим 22 февраля 2024 года, он будет состоять из 10 эпизодов. Сюжет, довольно «классический», расскажет о возвращении Аватара, владеющего четырьмя стихиями, здесь же мы увидим друзей и недругов, добро и зло, тень и свет. Поэтому и говорю, что классика. И, как всегда, спасение мира всего!