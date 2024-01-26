Оператор Анатолий Мукасей получил спецприз "За вклад в кинематограф"

Награду "За вклад в российский кинематограф" получил прославленный оператор Анатолий Мукасей, который снимал такие ленты, как "Большая перемена", "Чучело", "Гардемарины", "По семейным обстоятельствам", "Нос" и другие.

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"Я простой советский, российский оператор, счастлив стоять на этой сцене в Павильоне номер один киностудии "Мосфильм", в которой я отработал 60 лет. Я долго ждал, когда же все-таки Орел прилетит ко мне. И вот, через многие годы он прилетел мне прямо в руки" - сказал Анатолий Мукасей.

Он вспомнил фразу Михаила Ромма, у которого учился:

"Ребята, никогда не снимайте музыкальные, исторические и комедийные фильмы. Они никому не нужны, кроме народа".

Так вышло, что Мукасей снимал картины всех этих жанров и не только. Также он поблагодарил коллег, с которыми работал, в частности, Ролана Быкова. С ним они снимал картину "Чучело". Быков даже посвятил Мукасею эпиграмму: "У длинного всегда недлинный виноват. Прости мои грехи высокий кинобрат".

"Я помню каждый кадр в жизни, который я снимал. И снимаю сейчас", - сказал Анатолий Михайлович.