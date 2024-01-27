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Что известно о фильме «Лед 3»? Когда выйдет финал романтической истории с Александром Петровым

Зимой 2024 года в прокат выходит третья часть фильма «Лед» — продолжение истории хоккеиста Александра Горина и его дочери Нади. Премьера предыдущей части фильма состоялась в 2020 году — по Клима Шипенко.

Что известно о фильме «Лед 3»
© Lenta.ru

«Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете картины, какие актеры вернутся к своим ролям в третьей части спортивной драмы и когда выйдет фильм «Лед 3».

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Что происходило до событий фильма «Лед 3»

«Лед»

Фильм «Лед» рассказывал историю любви фигуристки Нади Лапшиной (Аглая Тарасова) и хоккеиста Александра Горина (Александр Петров). Надя, выросшая в Иркутске, мечтала стать фигуристкой. Она тренировалась на льду Байкала, а после смерти матери (Ксения Раппопорт) поступила в спортивный интернат, чтобы профессионально заниматься фигурным катанием. Там ее наставницей стала суровая Ирина Шаталина (Мария Аронова).

Повзрослевшая Надя переехала в Москву и начала подготовку к важному соревнованию — «Кубку Льда». Она тренировалась вместе с Владимиром Леоновым (Милош Бикович), но на одной из тренировок получила серьезную травму — Наде пришлось оставить профессиональный спорт и вернуться в родной Иркутск.

Ирина Шаталина решила помочь Наде встать на ноги — о помощи она попросила хоккеиста-бунтовщика Сашу. Сначала общение у молодых людей не задалось, но постепенно герои нашли общий язык и влюбились друг в друга. Надя вернулась в фигурное катание и выступила на «Кубке Льда» вместе с Сашей.

«Лед 2»

В фильме «Лед 2» история разворачивалась вокруг Саши Горина и его дочери Нади (Виталия Корниенко) — матери девочки не стало, и хоккеисту пришлось в одиночку воспитывать дочь. Не справившийся с утратой Горин скрывал от Нади спортивное прошлое ее матери и не разрешал девочке выходить на лед. Видя, что Саше тяжело воспитывать дочь, в ситуацию вмешалась Ирина Шаталина, которая решила самостоятельно заняться ребенком.

Юная Надя оказалась вовлечена в спор двух взрослых, которым не было дело до ее чувств. В финале картины она сбежала на Байкал — там Саша наконец смог справиться со страхом, рассказать Наде о матери и отпустить дочь на лед.

«Лед» стал дебютной полнометражной картиной Олега Трофима, который позже начал работу над франшизой «Майора Грома». Второй фильм, снятый Жорой Крыжовниковым, собрал в прокате более полутора миллиардов рублей.

Когда выйдет фильм «Лед 3»

О том, что у романтической истории будет продолжение, стало известно осенью 2022 года. В тот момент картина находилась на этапе разработки: утверждалась съемочная команда и велась работа над сценарием.

Первый официальный трейлер фильма «Лед 3» был опубликован на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат» 14 ноября 2023 года. В нем зрители увидели возвращение на экраны знакомых персонажей, а также узнали, когда третий «Лед» выйдет в широкий прокат. «Лед 3», как и две предыдущие части франшизы, стартует в кинотеатрах в День всех влюбленных.

Фильм «Лед 3» выйдет в прокат 14 февраля 2024 года

Режиссером картины стал Юрий Хмельницкий, для которого «Лед 3» — первый полнометражный фильм в карьере. Над сценарием работали Андрей Золотарев, принимавший участие в создании двух первых фильмов, а также Аксинья Борисова («Теория больших денег») и Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед»). Оператором на проекте стал Андрей Иванов, который уже работал с Александром Петровым на съемках картины «Текст». Среди продюсеров картины — Федор Бондарчук, Денис Баглай и Антон Златопольский.

Что известно о сюжете фильма «Лед 3»

История, как и во второй части «ледовой» франшизы, развернется вокруг хоккеиста Александра Горина и его дочери Нади, ее сыграет уже другая актриса — Анна Савранская. После событий второй части «Льда» прошло несколько лет — дочь Горина выросла и решила связать свою жизнь с профессиональным фигурным катанием. Ее главной мечтой становится «Кубок Льда» — трофей, о котором мечтала и мать Нади (Аглая Тарасова).

Однако отец девушки, который все еще не до конца оправился от потери любимой, не хочет, чтобы дочь построила спортивную карьеру. Он продолжает опекать выросшую Надю и пытается защитить ее от любых проблем и трудностей. В этом ему по-прежнему помогает строгий, но справедливый тренер Ирина Шаталина.

В фильме, конечно же, присутствует и романтическая линия — во время секретной тренировки по фигурному катанию Надя встречает дерзкого московского хоккеиста (Степан Белозеров). Между молодыми людьми сразу же вспыхивают чувства — но Горин не верит в их искренность и разлучает влюбленную пару. Однако настоящая любовь способна справиться с любыми трудностями — Наде и ее возлюбленному предстоит пройти проверку на прочность, чтобы остаться вместе.

«Лед 3» — финал истории хоккеиста Александра Горина и его дочери Нади

Как и предыдущие части трилогии, «Лед 3» будет музыкальным. «Вызовом для меня стали музыкальные номера. Мы старались сделать их продолжением актерского существования в кадре, насытить событиями, чтобы они стали двигателем истории, а не украшением», — рассказывает режиссер картины Юрий Хмельницкий.

Какие именно песни зрители услышат в новой части картины, пока не раскрывается.

Кто сыграет в фильме «Лед 3»

Продюсер картины Михаил Врубель рассказал, что в продолжении «Льда» зрители увидят как знакомых персонажей из прошлых частей, так и новых героев.

"Мы завершаем нашу трилогию с новым режиссером и молодыми актерами в главных ролях — новыми лицами, которые появятся в кадре вместе с Александром Петровым и Марией Ароновой", - Михаил Врубель, продюсер фильма «Лед 3».

Актеры и роли

Александр Петров — Александр Горин, хоккеист. Резковатый, но любящий отец Нади, который старается защитить дочь от всех невзгод.

Анна Савранская — Надя Горина, фигуристка. Решила связать жизнь с профессиональным фигурным катанием, мечтает завоевать престижный «Кубок Льда».

Мария Аронова — Ирина Шаталина. Суровый тренер по фигурному катанию, помогает Горину в воспитании дочери.

Степан Белозеров — молодой и дерзкий хоккеист из Москвы, возлюбленный Нади Гориной. Имя героя пока неизвестно.

В финале трилогии также сыграют Сергей Лавыгин («Кухня»), Елена Николаева («Мамочки»), Александр Власенко («Телохранители») и Сергей Беляев («Чики»).

Фильмы и сериалы
Мамочка
Мамочки
Кухня
Телохранитель
Лёд
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Степан Белозеров
Олег Трофим
Клим Шипенко
Юрий Хмельницкий
Аглая Тарасова
Александр Горин
Михаил Врубель
Антон Златопольский
Елена Николаева
Сергей Лавыгин
Ксения Раппопорт
Андрей Золотарев
Мария Аронова
Александр Андрющенко
Андрей Иванов
Милош Бикович
Владимир Леонов
Сергей Беляев
Федор Бондарчук