Что известно о фильме «Лед 3»

Зимой 2024 года в прокат выходит третья часть фильма «Лед» — продолжение истории хоккеиста Александра Горина и его дочери Нади. Премьера предыдущей части фильма состоялась в 2020 году — по Клима Шипенко.

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«Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете картины, какие актеры вернутся к своим ролям в третьей части спортивной драмы и когда выйдет фильм «Лед 3».

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Что происходило до событий фильма «Лед 3»

«Лед»

Фильм «Лед» рассказывал историю любви фигуристки Нади Лапшиной (Аглая Тарасова) и хоккеиста Александра Горина (Александр Петров). Надя, выросшая в Иркутске, мечтала стать фигуристкой. Она тренировалась на льду Байкала, а после смерти матери (Ксения Раппопорт) поступила в спортивный интернат, чтобы профессионально заниматься фигурным катанием. Там ее наставницей стала суровая Ирина Шаталина (Мария Аронова).

Повзрослевшая Надя переехала в Москву и начала подготовку к важному соревнованию — «Кубку Льда». Она тренировалась вместе с Владимиром Леоновым (Милош Бикович), но на одной из тренировок получила серьезную травму — Наде пришлось оставить профессиональный спорт и вернуться в родной Иркутск.

Ирина Шаталина решила помочь Наде встать на ноги — о помощи она попросила хоккеиста-бунтовщика Сашу. Сначала общение у молодых людей не задалось, но постепенно герои нашли общий язык и влюбились друг в друга. Надя вернулась в фигурное катание и выступила на «Кубке Льда» вместе с Сашей.

«Лед 2»

В фильме «Лед 2» история разворачивалась вокруг Саши Горина и его дочери Нади (Виталия Корниенко) — матери девочки не стало, и хоккеисту пришлось в одиночку воспитывать дочь. Не справившийся с утратой Горин скрывал от Нади спортивное прошлое ее матери и не разрешал девочке выходить на лед. Видя, что Саше тяжело воспитывать дочь, в ситуацию вмешалась Ирина Шаталина, которая решила самостоятельно заняться ребенком.

Юная Надя оказалась вовлечена в спор двух взрослых, которым не было дело до ее чувств. В финале картины она сбежала на Байкал — там Саша наконец смог справиться со страхом, рассказать Наде о матери и отпустить дочь на лед.

«Лед» стал дебютной полнометражной картиной Олега Трофима, который позже начал работу над франшизой «Майора Грома». Второй фильм, снятый Жорой Крыжовниковым, собрал в прокате более полутора миллиардов рублей.

Когда выйдет фильм «Лед 3»

О том, что у романтической истории будет продолжение, стало известно осенью 2022 года. В тот момент картина находилась на этапе разработки: утверждалась съемочная команда и велась работа над сценарием.

Первый официальный трейлер фильма «Лед 3» был опубликован на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат» 14 ноября 2023 года. В нем зрители увидели возвращение на экраны знакомых персонажей, а также узнали, когда третий «Лед» выйдет в широкий прокат. «Лед 3», как и две предыдущие части франшизы, стартует в кинотеатрах в День всех влюбленных.

Фильм «Лед 3» выйдет в прокат 14 февраля 2024 года

Режиссером картины стал Юрий Хмельницкий, для которого «Лед 3» — первый полнометражный фильм в карьере. Над сценарием работали Андрей Золотарев, принимавший участие в создании двух первых фильмов, а также Аксинья Борисова («Теория больших денег») и Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед»). Оператором на проекте стал Андрей Иванов, который уже работал с Александром Петровым на съемках картины «Текст». Среди продюсеров картины — Федор Бондарчук, Денис Баглай и Антон Златопольский.

Что известно о сюжете фильма «Лед 3»

История, как и во второй части «ледовой» франшизы, развернется вокруг хоккеиста Александра Горина и его дочери Нади, ее сыграет уже другая актриса — Анна Савранская. После событий второй части «Льда» прошло несколько лет — дочь Горина выросла и решила связать свою жизнь с профессиональным фигурным катанием. Ее главной мечтой становится «Кубок Льда» — трофей, о котором мечтала и мать Нади (Аглая Тарасова).

Однако отец девушки, который все еще не до конца оправился от потери любимой, не хочет, чтобы дочь построила спортивную карьеру. Он продолжает опекать выросшую Надю и пытается защитить ее от любых проблем и трудностей. В этом ему по-прежнему помогает строгий, но справедливый тренер Ирина Шаталина.

В фильме, конечно же, присутствует и романтическая линия — во время секретной тренировки по фигурному катанию Надя встречает дерзкого московского хоккеиста (Степан Белозеров). Между молодыми людьми сразу же вспыхивают чувства — но Горин не верит в их искренность и разлучает влюбленную пару. Однако настоящая любовь способна справиться с любыми трудностями — Наде и ее возлюбленному предстоит пройти проверку на прочность, чтобы остаться вместе.

«Лед 3» — финал истории хоккеиста Александра Горина и его дочери Нади

Как и предыдущие части трилогии, «Лед 3» будет музыкальным. «Вызовом для меня стали музыкальные номера. Мы старались сделать их продолжением актерского существования в кадре, насытить событиями, чтобы они стали двигателем истории, а не украшением», — рассказывает режиссер картины Юрий Хмельницкий.

Какие именно песни зрители услышат в новой части картины, пока не раскрывается.

Кто сыграет в фильме «Лед 3»

Продюсер картины Михаил Врубель рассказал, что в продолжении «Льда» зрители увидят как знакомых персонажей из прошлых частей, так и новых героев.

"Мы завершаем нашу трилогию с новым режиссером и молодыми актерами в главных ролях — новыми лицами, которые появятся в кадре вместе с Александром Петровым и Марией Ароновой", - Михаил Врубель, продюсер фильма «Лед 3».

Актеры и роли

Александр Петров — Александр Горин, хоккеист. Резковатый, но любящий отец Нади, который старается защитить дочь от всех невзгод.

Анна Савранская — Надя Горина, фигуристка. Решила связать жизнь с профессиональным фигурным катанием, мечтает завоевать престижный «Кубок Льда».

Мария Аронова — Ирина Шаталина. Суровый тренер по фигурному катанию, помогает Горину в воспитании дочери.