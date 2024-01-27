Коты на красной дорожке: маркетинговое совпадение или новый тренд?

«Первое, что приходит на ум, — знаменитый пес Угги. Этого пса наверняка все помнят, он снимался в фильме «Артист». Даже сам пес получил премию, кажется, в рамках Каннского фестиваля. Если вспоминать более экзотичных животных, чем собаки, можно вспомнить Вигго Мортенсена, который снимался в фильме «Идальго». На премьеру этого фильма он приехал на коне, проехал по премьерной площадке, прогарцевал, он замечательный всадник, поэтому ему удается управляться с таким замечательным напарником. Можно вспомнить премьеру первой или второй части знаменитого мультика «Кунг-Фу Панда», на который Джек Блэк, озвучивавший главного персонажа, пришел вместе с настоящей пандой. Это довольно редкое явление, потому что панды редко достаются зоопаркам, за ними следят отдельные люди. Могу вспомнить, что, представляя мультфильм «Кот в сапогах», в Москву приезжал Антонио Бандерас, и он фотографировался на крыше нашего отеля Ritz на фоне Кремля с двумя замечательными котами. Мне кажется, этот человек очень любит животных — они очень органично выглядели».