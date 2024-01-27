Коты на красной дорожке: маркетинговое совпадение или новый тренд?
На этой неделе на премьере фильма «Аргайл» кот Клаудии Шиффер по кличке Чип затмил всех звезд. Животное тоже снялось в фильме, поставленном ее мужем. Чипа можно было рассмотреть через выпуклый пластиковый иллюминатор в рюкзаке с фирменным для фильма узорами в виде ромбов.
В начале неделе кот появился и на российской красной дорожке. Дело было в кинотеатре «Октябрь» на премьере «Мастера и Маргариты». Это семилетний выставочный мейнкун, сыгравший кота Бегемота. Его зовут Кеша. В фильме он говорит голосом Юры Борисова. Звезды, снявшиеся в фильме, по очереди фотографировались с Кешей на дорожке.
Животные нередко появляются на премьерах. Самые яркие случаи вспоминает редактор портала Film.ru Евгений Ухов:
«Первое, что приходит на ум, — знаменитый пес Угги. Этого пса наверняка все помнят, он снимался в фильме «Артист». Даже сам пес получил премию, кажется, в рамках Каннского фестиваля. Если вспоминать более экзотичных животных, чем собаки, можно вспомнить Вигго Мортенсена, который снимался в фильме «Идальго». На премьеру этого фильма он приехал на коне, проехал по премьерной площадке, прогарцевал, он замечательный всадник, поэтому ему удается управляться с таким замечательным напарником. Можно вспомнить премьеру первой или второй части знаменитого мультика «Кунг-Фу Панда», на который Джек Блэк, озвучивавший главного персонажа, пришел вместе с настоящей пандой. Это довольно редкое явление, потому что панды редко достаются зоопаркам, за ними следят отдельные люди. Могу вспомнить, что, представляя мультфильм «Кот в сапогах», в Москву приезжал Антонио Бандерас, и он фотографировался на крыше нашего отеля Ritz на фоне Кремля с двумя замечательными котами. Мне кажется, этот человек очень любит животных — они очень органично выглядели».
И все же собаки появляются на красных дорожках чаще кошек. Возможно, дело в том, что псы легче поддаются дрессировке, а для таких светских выходов это немаловажный момент.