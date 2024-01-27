В фильме «Супермен: Наследие» покажут и других супергероев, но не Бэтмена

Недавно руководитель DC Comics Джеймс Ганн снова ответил на вопросы фанатов. Один из них касался появления Бэтмена в фильме «Супермен: Наследие». По словам Ганна, в картине действительно покажут других супергероев, но не Тёмного рыцаря — их имена пока не раскрываются.