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Стало известно о смерти продюсера «Симпсонов»

Продюсер мультипликационного сериала «Симпсоны» скончался. О смерти 70-летнего Джона Буша сообщил его друг Кевин Баннерман.

Стало известно о смерти продюсера «Симпсонов»
© Кадр из сериала "Симпсоны"

«Буш умер 23 ноября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга», - пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление Баннермана.

Буш известен, как продюсер ряда культовых американских анимационных сериалов: «Симпсоны», «Гриффины», «Скуби-ду», «Люди Икс: Эволюция» и так далее. За продюсирование «Симпсонов» в 2001 году Буш получил премию «Эмми».

Ранее «СП» писала о том, что американского актера Киану Ривза заметили на костылях во время съемок фильма «Good Fortune».

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