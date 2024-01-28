Стало известно о смерти продюсера «Симпсонов»

Продюсер мультипликационного сериала «Симпсоны» скончался. О смерти 70-летнего Джона Буша сообщил его друг Кевин Баннерман.

© Кадр из сериала "Симпсоны"

«Буш умер 23 ноября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола мозга», - пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на заявление Баннермана.

Буш известен, как продюсер ряда культовых американских анимационных сериалов: «Симпсоны», «Гриффины», «Скуби-ду», «Люди Икс: Эволюция» и так далее. За продюсирование «Симпсонов» в 2001 году Буш получил премию «Эмми».