Три киноляпа в сериале «Мастер и Маргарита» Бортко, которые легко заметить

25 января в прокат вышла третья экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Ранее, в 2005 году, режиссер Владимир Бортко снял телесериал по этому произведению. Зрители по-разному оценили картину, а самые внимательные нашли в ней некоторые киноляпы. Какие моменты у Бортко не соответствовали книге и есть ли неточности в самом романе — в материале NEWS.ru.

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Машины из будущего

Видео дня

Действие в книге «Мастер и Маргарита» происходит в неизвестном году. Но Владимир Бортко решил, что все случилось в 1922-м. Это доказывают червонцы, которые появляются в кадре.

Однако некоторые модели машин, показанных в сериале, на самом деле еще не существовали. В сцене, когда сотрудники НКВД приезжают к валютному магазину, чтобы задержать Бегемота и Коровьева, на переднем плане останавливается автомобиль ГАЗ-М1. За ним подъезжает более свежая модель — ГАЗ-11-73. Обе машины носили гражданское прозвище «эмка». Вот только ГАЗ-М1 производили с 1936 по 1942 год. Он никак не мог приехать за свитой Воланда в 1922-м.

Модель ГАЗ-11-73 появилась в период Великой Отечественной войны, и на ней ездили старшие офицеры. Таких машин было около тысячи на весь СССР. Поскольку Михаил Булгаков умер в 1940 году, он никак не мог описать в романе ГАЗ-11-73.

Фокус с сигаретой

В первые 10 минут первой серии во время разговора Воланда в исполнении Олега Басилашвили с литературным редактором Михаилом Берлиозом (Александр Адабашьян) и поэтом Иваном Бездомным (Владислав Галкин) в кадре меняются сигареты.

Когда Воланд спрашивает у Бездомного, какие он предпочитает курить, поэт называет «Нашу Марку». Они и появляются в драгоценном портсигаре консультанта. Ее же поэт крутит в руках первые две секунды. Но уже через полторы минуты он закуривает сигарету, очень напоминающую папиросы «Беломорканал».

Что не так с трамваем

Трамвай, который отрезал голову редактору Берлиозу, в действительности никогда не ходил по маршруту, описанному Булгаковым в книге и показанному в сериале.

В тексте есть фраза: «Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новоположенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал».

В 1930 году никакой трамвайной линии на Бронной не было. Более того, этот вид транспорта вообще никогда не ходил по этой улице.

Шесть неточностей в романе Михаила Булгакова

Книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» входит в список лучших произведений ХХ века, но при этом некоторые литературоведы считают, что он далек от идеала. В тексте можно заметить ряд неточностей.