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Назван лучший фильм киностудии "Мосфильм" за всю историю

Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого признана лучшей картиной киностудии "Мосфильм". Она заняла первое место в "Абсолютном топе" фильмов киностудии, представленном телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция".

Назван лучший фильм киностудии "Мосфильм" за всю историю
© Российская Газета

В 1972 году "нелирическая комедия", снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии, заняла первое место в советском прокате: ее посмотрели 65 миллионов зрителей .

Как пишет ТАСС, на втором и третьем местах оказались "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая, а на четвертом - его же "Иван Васильевич меняет профессию".

Замыкает пятерку оскароносная мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Также в десятку вошли "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Летят журавли" и "Броненосец "Потемкин", девятое место разделили "Девчата" и "Служебный роман", адесятое досталось военной драме "Иди и смотри".

Отмечается, что топ составлен на основе рейтингов двенадцати изданий и онлайн-сервисов, а также списков лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года журнала "Советский экран".

Фильмы и сериалы
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Броненосец Потемкин
Служебный роман
Москва слезам не верит
Иван Васильевич меняет профессию
Девчата
Бриллиантовая рука
Летят журавли
Джентльмены удачи
Александр Серый
Виктория Токарева
Георгий Данелия
Владимир Меньшов
Леонид Гайдай