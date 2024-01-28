Назван лучший фильм киностудии "Мосфильм" за всю историю
Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого признана лучшей картиной киностудии "Мосфильм". Она заняла первое место в "Абсолютном топе" фильмов киностудии, представленном телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция".
В 1972 году "нелирическая комедия", снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии, заняла первое место в советском прокате: ее посмотрели 65 миллионов зрителей .
Как пишет ТАСС, на втором и третьем местах оказались "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая, а на четвертом - его же "Иван Васильевич меняет профессию".
Замыкает пятерку оскароносная мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
Также в десятку вошли "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Летят журавли" и "Броненосец "Потемкин", девятое место разделили "Девчата" и "Служебный роман", адесятое досталось военной драме "Иди и смотри".
Отмечается, что топ составлен на основе рейтингов двенадцати изданий и онлайн-сервисов, а также списков лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года журнала "Советский экран".