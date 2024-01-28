Рассказываем, какое кино посмотреть дома

Говорящий медведь Тед пошёл учиться в школу, Алексей Бардуков намерен выиграть в НХЛ, Клайв Оуэн расследует убийство монахинь, а специалисты госбезопасности следят за девушкой со сверхспособностями.

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"Третий лишний"

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Режиссёр: Сет Макфарлейн

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 40 минут (1 серия)

О чём фильм. Герои мини-сериала "Третий лишний" (или "Тед" в оригинальной версии названия) живут в начале 90-х, на дворе 1993 год. Время славы медведя Теда прошло, и он остался жить в семье своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннатта (Макс Буркхолдер). В надежде, что "ужасное" поведение Теда изменится, его отправляют учиться в школу. Медведя берут в класс Джона. Возможно, он не лучшим образом влияет на парня, иногда позорит его перед всей школой, но Тед всегда готов подставить свою лапу другу. Даже готов пойти на риск, чтобы помочь Джону и его семье.

Что интересного. На момент съёмок Максу Буркхолдеру, который сыграл подростка, было 25 лет. Присмотритесь к локациям в сериале. Фасад школы - это переоборудованная башня с часами на площади Кортхаус в Портленде. Её построили в 1912 году. Эта же башня известна зрителю, как Хилл-Вэлли из фильма "Назад в будущее" (12+).

Кому не понравится. Этот сериал не смогут смотреть те, кто не любит плюшевые игрушки и ни разу не представлял, как и о чём они могут разговаривать. Не понравится он и тем, кто не приемлет жёсткий юмор, стёб и шуточки ниже пояса.

"Хоккейные папы"

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.4

Время: 131 минута

О чём фильм. В маленьком провинциальном городе есть детская хоккейная команда "Суровые тигры", которую тренирует Андрей (Алексей Бардуков). Но единственный в городе ледовый дворец собираются снести, а на его месте построить бизнес-центр. Чтобы сохранить каток, тренер заключает пари с бизнесменом: он с командой должен выиграть во взрослом любительском турнире по хоккею - Ночной хоккейной лиге. За несколько месяцев Андрею надо собрать команду и подготовить её к играм. Помочь ему и выйти на лёд решают отцы тех юных хоккеистов, которых тренировал главный герой. Но не все умеют не то что стоять на коньках, иные даже не знают, как держать в руках клюшку.

Что интересного. Это добрый семейный фильм, по сути, про одно из самых сильных чувств: любовь родителя к своему ребёнку. Режиссёру и сценаристам удалось показать, насколько оно безусловно. Папы готовы поставить на кон всё: карьеру, отношения со второй половинкой и даже свою жизнь. В фильме есть "пасхалки", например, отсылки к Национальной хоккейной лиге. Помимо схожей абривиатуры, НХЛ, цветовая палитра одежды ледовой дружины в картине заставляет вспомнить зрителя и о команде "Колорадо Эвелаш", которая играет в американской лиге и имеет похожую форму. Говорят, что это неспроста. "Колорадо Эвеланш" долго и сложно шла к Кубку Стэнли. И завоевала его в том же году, в котором происходят события в фильме. Маленький провинциальный город - это малая родина режиссёра картины Андрея Булатова. Он родился в городке Сосновый Бор Ленинградской области.

"Месье Спейд"

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 43 минуты (1 серия)

О чём фильм. Американский частный детектив Сэм Спейд (Клайв Оуэн) в 1963 году переехал в маленький французский городок. Он хотел начать тихую спокойную жизни без преступлений и расследований. Но в провинции Франции произошло зловещее убийство шести монахинь. Пока местное сообщество оплакивает погибших, американец возвращается к работе, чтобы раскрыть преступление. Он выяснил, что убийства каким-то образом связаны с ребёнком, который, как считают многие, обладает экстраординарными способностями.

Что интересного. Сэм Спейд - вымышленный персонаж. Он же главный герой романа Дэшила Хэммета 1930 года "Мальтийский сокол". Однако у сериала из шести эпизодов нет книжного первоисточника. Это самостоятельный проект о старости Спейда. Режиссёр Скотт Фрэнк выступил и соавтором сериала.

Кому не понравится. Тем, кто на дух не переносит детективы, триллеры и драмы. А также тем, кто не желает заморачиваться на хитросплетениях событий и следить за сюжетной линией. Если вы решили, что в сериале должно быть всё ясно с первого эпизода, то вам не сюда.

"Иные"

Режиссёр: Владимир Ракша

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 52 минуты (1 серия)

О чём фильм. Ещё в детстве Анна (Ирина Мартыненко) открыла в себе сверхъестественные способности - одним только голосом может разрушить всё вокруг. Тогда же она поняла, что лучше скрывать свою особенность от окружающих. Аня и её младший брат Петя становятся участниками аварии, и девушка понимает, что мальчик может погибнуть. Ей приходится воспользоваться своим даром - криком она отбрасывает грузовик, спасая брата. Так окружающие узнают её секрет. С этой минуты её жизнь не будет прежней. За ней начинают следить, наблюдать все заинтересованные люди, органы госбезопасности и подозрительный иностранец. Даже побег из Ленинграда не принесёт юной Ане покоя, а охота за ней, похоже, обернётся началом одного из самых масштабных конфликтов в истории человечества.

Что интересного. Это фэнтезийный сериал в шести эпизодах о людях со сверхспособностями, которые живут в 40-х годах прошлого века. Пару лет назад оригинальный сценарий "Иных" написала Елена Войтович. Но летом 2023 года можно было познакомиться с сюжетом "Иных" в книжном формате. Автором книги стала омская писательница Александра Яковлева, которая переработала оригинальный сценарий.