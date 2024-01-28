Нейросеть показала героев "Рика и Морти" в стиле фильмов Тарковского

"Если бы Тарковский снял "Рика и Морти" в 1977 году", - так озаглавил свой пост пользователь arsenii.maladec. Напомним, что в 1972 году Тарковский выпустил "Солярис", в 1974 году вышла автобиографическая драма "Зеркало", а в 1977 - "Сталкер".