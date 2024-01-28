$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Эпизоды второго сезона The Last of Us снимут топовые режиссеры Голливуда

В режиссерскую команду, которая будет работать над вторым сезоном сериала Tha Last of Us вошли четыре знаковых голливудских режиссера, сообщает Variety.

Эпизоды второго сезона The Last of Us снимут топовые режиссеры Голливуда
© Российская Газета

В частности, работать над сериалом будет участвовавший в съемках "Наследников" и "Игры престолов" Марк Майлорд, снявшая "Перри Мейсона" Нина Лопес-Коррадо, создатель "Хранителей" Стивен Уильямс и Кейтр Херрон ("Локи"). Кому какой эпизод достанется, пока неизвестно.

Между тем, определилась актриса на роль Эбби. Ею стала Кейтлин Дивер, известная по фильмам "Никто тебя не спасет", "Розалин" и сериалам "Ломка" и "Невозможно поверить". Напомним, поклонники игры изначально предполагали, что Дивер сыграет в сериале главную роль, но она досталась Белле Рамзи.

Премьера второго сезона киноадаптации намечена на 2025 год.

Фильмы и сериалы
Лок
Хранитель
Хранители
Игра престолов
Наследники
Кейтлин Дивер
Стивен Уильямс