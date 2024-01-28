Эпизоды второго сезона The Last of Us снимут топовые режиссеры Голливуда

В режиссерскую команду, которая будет работать над вторым сезоном сериала Tha Last of Us вошли четыре знаковых голливудских режиссера, сообщает Variety.

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В частности, работать над сериалом будет участвовавший в съемках "Наследников" и "Игры престолов" Марк Майлорд, снявшая "Перри Мейсона" Нина Лопес-Коррадо, создатель "Хранителей" Стивен Уильямс и Кейтр Херрон ("Локи"). Кому какой эпизод достанется, пока неизвестно.

Между тем, определилась актриса на роль Эбби. Ею стала Кейтлин Дивер, известная по фильмам "Никто тебя не спасет", "Розалин" и сериалам "Ломка" и "Невозможно поверить". Напомним, поклонники игры изначально предполагали, что Дивер сыграет в сериале главную роль, но она досталась Белле Рамзи.