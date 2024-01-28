Съемки фильма в Дайтоне вызвали недовольство гонщиков

В этот уик-энд во Флориде на автодроме Daytona International Speedway проходят «24 часа Дайтоны» – самая престижная американская гонка на выносливость, и о том, что там продолжаются съёмки фильма о Формуле 1, мы рассказывали.

© F1News.ru

Но оказалось, что соседство со съёмочной бригадой из Голливуда создаёт определённые неудобства для гонщиков, принимающих участие в марафоне. Отчасти это связано с повышенными мерами безопасности, которые действуют на территории парковки, где находится личный моторхоум Брэда Питта.

Например, Скотт Маклафлин, звезда серии IndyCar, жаловался, что ему не разрешили пройти к своему моторхоуму, поскольку у него не оказалось пропуска. Он, конечно, допустил оплошность, однако гонщиков его уровня на всех автодромах Америки знают в лицо, и обычно таких сложностей не бывает. Тем более, он возвращался в моторхоум из боксов, и на нём был гоночный комбинезон…

Пилот NASCAR Бубба Уоллес посетовал, что ему и многим другим гонщикам пришлось оставить свой моторхоум не на привычной парковке, а на запасной. Кроме того, многие участники марафона в Дайтоне жаловались, что в дни, точнее, ночи, предшествовавшие старту, им не удавалось нормально высыпаться, поскольку съёмочный процесс на автодроме шёл круглые сутки, и на трассе постоянно находились как минимум шесть машин.

Впрочем, Дженсон Баттон не стал преувеличивать эти неудобства: