Собака с голосом Никиты Кологривого: выходит комедия «Кот и пес»
29 февраля 2024 года в российский прокат выходит семейная комедия «Кот и пес» о захватывающих приключениях домашних питомцев и их хозяев.
По сюжету, коту и собаке придется действовать сообща, чтобы вернуться к своим хозяевам и уютной жизни любимых домашних питомцев. По нелепой случайности они потерялись в аэропорту, и теперь «лучшим врагам» предстоит отправиться в опасное, но захватывающее путешествие. А тем временем их хозяева – звезда социальных сетей и профессиональный вор, объединятся, чтобы отыскать своих любимцев.
«Кот и пёс» — это гибрид анимации и кино с реальными актерами. Анимированных персонажей кошку и пса в российском прокате озвучили Агата Муцениеце (кошка Дива) и Никита Кологривый (пёс Чичи).
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