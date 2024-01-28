«Падение империи» выйдет в кино 16 мая
16 мая в российский прокат выходит фильм-катастрофа «Падение империи» (оригинальное название — Civil War) студии А24.
Режиссер и автор сценария — Алекс Гарленд («Из машины», «Род мужской»). Главные роли исполнили Кирстен Данст («Меланхолия», «Человек-паук»), Вагнер Моура («Нарко»), Стивен Хендерсон («Дюна», «Леди Берд») и Кейли Спейни («Присцилла: Элвис и я»).
По сюжету, Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
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