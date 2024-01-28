«Падение империи» выйдет в кино 16 мая

По сюжету, Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.