Стал известен фильм, который обошел «Аватар» в российском прокате

Ранее второе место принадлежало фильму «Аватар» , который заработал 3,516 млрд рублей, согласно данным из «Бюллетеня кинопрокатчика». Впереди оба фильма только «Чебурашка» , вышедший 1 января 2023 года и собравший в прокате внушительные 6,787 млрд рублей.

Газета «Ведомости» отмечает, что помимо успеха "Холоп-2" в этой гонке сыграла роль инфляция. За период с момента выхода в прокат российскую картину посмотрели более 8,950 млн зрителей, при средней стоимости билета в 393 рубля. В сравнении, аудитория «Аватара» за 13 лет составила 13,4 млн человек, а стоимость билета в среднем была 261 рубль. Это свидетельствует о росте средней цены на билет на 50%.