Кейт Хадсон сыграет баскетбольного босса в сериале Netflix
Кейт Хадсон в последнее время нечасто радует зрителей появлением на большом экране. Трое детей, желание заниматься музыкой и записывать песни дают о себе знать – у актрисы попросту не хватает времени. Но ради нового сериала Netflix, который снимет Минди Кейлинг, Кейт решила отложить все свои дела, чтобы исполнить главную роль.Впервые о проекте стало известно в июне 2021-го, тогда было решено сделать историю в жанре спортивной драмы в форме 10-и эпизодов. Согласно официальному синопсису, сюжет последует за Айлой Гордон (Хадсон), вынужденной после крупного корпоративного скандала спасать семейный бизнес и собственного брата.
«Ей предложено стать президентом Los Angeles Waves – одной из самых профессиональных баскетбольных франшиз. Амбициозная и часто игнорируемая, Айла должна доказать скептически настроенным родственникам, членам правления и болельщикам, что справится со свалившейся на неё работой в непредсказуемом мужском мире спорта».
Кейлинг займется не только режиссурой, но и напишет в соавторстве сценарий, а также выступит исполнительным продюсером. В качестве постановщицы она работала над сериалом «Офис» (2005-2013), а в Голливуде больше известна актёрскими работами. В частности, снималась в боевике «8 подруг Оушена» (2018), драматическом сериале «Утреннее шоу» (с 2019) и др.