Кейт Хадсон сыграет баскетбольного босса в сериале Netflix

Кейт Хадсон в последнее время нечасто радует зрителей появлением на большом экране. Трое детей, желание заниматься музыкой и записывать песни дают о себе знать – у актрисы попросту не хватает времени. Но ради нового сериала Netflix, который снимет Минди Кейлинг, Кейт решила отложить все свои дела, чтобы исполнить главную роль.Впервые о проекте стало известно в июне 2021-го, тогда было решено сделать историю в жанре спортивной драмы в форме 10-и эпизодов. Согласно официальному синопсису, сюжет последует за Айлой Гордон (Хадсон), вынужденной после крупного корпоративного скандала спасать семейный бизнес и собственного брата.