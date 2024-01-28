Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 400 млн рублей

28 января сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 400 млн рублей — для достижения такого результата ленте понадобилось три дня. Об этом стало известно благодаря данным платформы ЕАИС.

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Напомним, картина стала самым кассовым релизом прошедшего четверга в России. Причём 57 млн от всех сборов пришлось на день премьеры.