«Все когда-то подходит к концу»: Брайан Крэнстон — о завершении франшизы «Во все тяжкие»

Недавно Брайан Крэнстон дал интервью журналистам издания Entertainment Weekly. В ходе разговора актёр высказался о завершении франшизы «Во все тяжкие».

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Всё когда-то подходит к концу, всё циклично, наша жизнь циклична… времена года, деревья, вообще всё. Так что это нормально — иметь начало, середину и конец. Нужно уметь принимать это и отпускать.

Шоу «Во все тяжкие» выходило в период с 2008 по 2013 год. Всего за это время успело выйти пять сезонов. Также в 2019 году состоялась премьера фильма El Camino, который рассказывает о судьбе Джесси Пинкмана после основных событий сериала.