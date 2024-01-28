Нейросеть показала фильм по «Планете сокровищ» — фанатам «Звездных войн» понравится
Пользователь Reddit под ником james_tucker_mj опубликовал арты собственной «экранизации» культового мультфильма «Планета сокровищ».
Cq.ru
Для их генерации он использовал нейросеть Midjourney. Главный герой ленты Джим Плеядус Хокинс внешне напоминает смесь актера Тимоти Шаламе («Дюна») и Нейтана Дрейка из фильма «Анчартед: На картах не значится», а вот Джон Сильвер будто бы переместился из вселенной Cyberpunk 2077.
Для создания образа Амелии, видимо, нейросеть «черпала вдохновение» из фотографий Тильды Суинтон («Майкл Клейтон»). Disney выпустила «Планету сокровищ» в 2002 году. Сюжет мультфильма основан на романе Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» (1883).
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