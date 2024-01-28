Нейросеть показала фильм по «Планете сокровищ» — фанатам «Звездных войн» понравится

Для их генерации он использовал нейросеть Midjourney. Главный герой ленты Джим Плеядус Хокинс внешне напоминает смесь актера Тимоти Шаламе («Дюна») и Нейтана Дрейка из фильма «Анчартед: На картах не значится», а вот Джон Сильвер будто бы переместился из вселенной Cyberpunk 2077.