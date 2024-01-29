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Долли Партон заявила о возможном возрождении «Баффи — истребительницы вампиров»

Кантри-певица и по совместительству продюсер сериала «Баффи — истребительницы вампиров» рассказала, что сюжет может отличаться от основной линии повествования.

Долли Партон заявила о возможном возрождении «Баффи — истребительницы вампиров»
© globallookpress

Американский молодежный телесериал «Баффи — истребительница вампиров» в главной роли с Сарой Мишель Геллар рассказывает о судьбе девушки, обладающей сверхчеловеческими силами.

«Я полностью за продолжение этой истории, потому что она про расширение прав и возможностей женщин. Мне нравится наше шоу. Однако несмотря на то, что я выгляжу молодо, вряд ли подойду на роль подростка», — сказала Геллар для Deadline.

По словам Долли Партон, пока неизвестно, снимется ли актриса в новой интерпретации культового сериала.

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